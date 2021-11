„The Many Saints of Newark“: Nur ein Mafia-Film von der Stange

Sechs Staffeln, unzählige Preise: Die US-amerikanische Serie „Die Sopranos“ hat TV-Geschichte geschrieben. 2007 war dann Schluss mit Tony Soprano, diesem Mafioso, der brutal sein Imperium beherrschte und gleichzeitig „in Therapie“ war. Der Kinofilm „The Many Saints of Newark“ soll, so der gut inszenierte Hype zum Kinostart, die Vorgeschichte der Serie erzählen. Die Rolle des jungen Tony spielt im Kinofilm Michael, der Sohn des verstorbenen Hauptdarstellers der Serie, James Gandolfini. Genug Nostalgie für einen guten Film?

Leichen pflastern seinen Weg

Irgendwann in den 1960er Jahren in Newark, New Jersey, im Schatten von New York. Das organisierte Verbrechen, in der italo- und afroamerikanische Variante, stellt sich blutig neu auf. Mittendrin die DiMeo-Familie, deren Kopf später in der Fernsehserie, Tony Soprano sein wird.

Also Morde, Intrigen, Verstrickungen, wie wir „unsere“ Kino-Gangster ja mögen – ob im „Paten“ oder in „GoodFellas“, in „American Gangster“ oder „Donnie Brasco“. Mitten im üblichen Kampf um die Macht steht die Hauptfigur in „The Many Saints of Newark“ Richard „Dickie“ Molitsanto. Leichen pflastern seinen Weg.

Teenager Tony Soprano (Michael Gandolfini) und sein Onkel Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola). „Dickie“ Moltisanti – gnaden- wie skrupellos, Familienmensch und Killer: Die eigentliche Entdeckung dieses Films ist Alessandro Nivola. Aber er allein kann „The Many Saints of Newark“ nicht wirklich interessant machen. Warner Bros.

Glänzende Besetzung reicht nicht

Die eigentliche Entdeckung dieses Films ist Alessandro Nivola. Aber er allein kann „The Many Saints of Newark“ nicht wirklich interessant machen. Viele Aspekte der Story, beispielsweise die zeitliche Einbettung in die Rassenunruhen im New Jersey der 1960er Jahre, wirken aufgesetzt, wie Drehbuch-Ideen, entworfen am grünen Tisch.

„Der Pate“ war eine große Familien-Oper; Scorseses „GoodFellas“ oder „Casino“ beschrieben sehr genau die Mafia-Kosmen. Doch Filme wie „The Many Saints of Newark“ verbeugen sich zu tief vor den großen Vorbildern.

Es fehlt die geniale Idee

Viele Erzählstränge, viele Figuren sind nur angedeutet; Und es fehlt eben eine geniale Ausgangsidee, die ja den Kern der „Soprano“-Serie ausmachte: Dass ein mörderischer Mafioso eine Therapie macht, weil er Panik-Attacken hat. Soweit ist der junge Tony hier, im Film, noch lange nicht. Und sein Onkel weit entfernt von solchen Zweifeln.

So bleibt „The Many Saints of Newark“ reizvoll für die Fans, die die Figuren der späteren Serie in ihren jungen Gangster-Jahren erleben dürfen. Für alle anderen ist es nur ein Mafia-Film „von der Stange“.