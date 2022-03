Mit der Aktion #unserWasser widmet sich die ARD dem Problem der zunehmenden Wasserknappheit. Am 16.3. zeigt Das Erste mit „Bis zum letzten Tropfen“ einen Spielfilm und eine Doku von Daniel Harrich, außerdem können Interessierte zum Beispiel an der Crowd-Science-Aktion „Wo verschwinden unsere Bäche und Teiche?“ mitmachen.

Der Mangel kommt näher

„Solange das Wasser aus dem Hahn kommt, fragt keiner“, sagt der Filmemacher Daniel Harrich über den Wassermangel, der vor allem in Bayern und Baden-Württemberg zu spüren sei. Bei seinen investigativen Recherchen bemerkte er, wie das Problem über die Jahre näherkam, von Indien und Mexiko über Italien und Spanien bis nach Deutschland. Heute sei das Wasser auch bei uns nicht mehr so im Überfluss, wie man es einmal gewöhnt war. Doch: „Das Frustrierende ist, dass die Politik am Steuer schläft.“

„Bis zum letzten Tropfen“: investigativer Spielfilm mit Sebastian Bezzel

Spielfilm und Doku zum Thema im Ersten

Der investigative Fernsehfilm „Bis zum letzten Tropfen“ erzählt die Geschichte eines Bürgermeisters, der die Wasserrechte in seinem Ort an einen weltweit agierenden Konzern vergibt und dessen Tochter in der Bürgerbewegung gegen ihren Vater protestiert. Sebastian Bezzel, Ulrich Tukur, Hannah Schiller und Karoline Schuch spielen die Hauptrollen in dem Film, der bis 16.6.2022 in der ARD Mediathek verfügbar ist.

ARD Themenschwerpunkt #unserWasser