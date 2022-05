„This is not me“ – das bin nicht ich. So heißt der Film zweier

Filmemacherinnen. Er erzählt die wahre Geschichte von drei Männern,

die in der Türkei ihre Homosexualität nur im Verborgenen leben

können. Sie müssen sich verstecken, so tun, als seien sie nicht so

wie sie sind, weil große Teile der Gesellschaft homophob sind. Der

Film ist schon lange fertig, aber es gab bisher keine Gelegenheit für

die Uraufführung. Auf dem 41. Internationalen Istanbuler Filmfestival

am Oster-Wochenende war es endlich so weit. Und der Film war gleich

nominiert als bester Dokumentarfilm. mehr...