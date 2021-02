Der Sturz der Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in Bristol 2020 habe den Black-Lives-Matter-Protesten — die wie in Deutschland auch in Großbritannien stattfanden — nochmal mehr Gewicht verliehen, meint Mirjam Brusius, Wissenschaftlerin am German Historical Institute London. Am Strafgericht von Bristol beginnt nun 2021 der Prozess gegen vier Black-Lives-Matter-Demonstrant*innen, die an dem Sturz beteiligt gewesen sein sollen. mehr...