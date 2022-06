Der schlimmste Mensch der Welt – Coming-of-Age-Geschichte mit Renate Reinsve

Eine moderne Mischung aus Drama und Komödie über die Suche nach Liebe und Lebenssinn im heutigen Oslo: Der Film von Joachim Trier schildert vier Jahre im Leben von Julie, einer jungen Buchhändlerin und Autorin, die sich in den Wirren ihres Liebeslebens kaum mehr zurechtfindet und um ihre berufliche Zukunft kämpft. Renate Reinsve bekam für diese Rolle den Preis für „Bestes Schauspiel" beim Festival in Cannes.

Klares Aufmerksamkeitsdefizit bei der Titelfigur

Dieser Film erzählt die Geschichte der 24-Jährigen Julie in zwölf Kapiteln. Am Anfang ist Julie einfach ziemlich nervtötend, weil sie nicht weiß, was sie will. Erst will sie Ärztin werden, dann Psychologin, dann Fotografin. Sozial ist sie fast schon ein Chamäleon. Wenn die Aufmerksamkeit mal ausnahmsweise nicht ihr allein gilt, dann fühlt sie sich unwohl und verdrückt sich schnell. Dazu passt auch, dass sie sich, einem Parasiten gleich gerne auf Partys einschleicht, auf die sie nicht eingeladen ist.

Julie (Renate Reinsve) wird bald dreißig und kann es kaum glauben. Während ihr über zehn Jahre älterer Freund Aksel als erfolgreicher Comicbuch-Autor durchstartet, kann sie auf ihre abgebrochenen Studiengänge nicht wirklich stolz sein. Koch Films Bild in Detailansicht öffnen Seriöser Familienplanung geht sie lieber aus dem Weg. Zu viel scheint für sie noch möglich. Was Julie eigentlich will? Zukunft, vermutlich, und eine glückliche bitte, wenn's geht. Nur wie ist das anzustellen? Koch Films Bild in Detailansicht öffnen Auf einer Hochzeitsparty trifft sie den charmanten Eivind (Anders Danielsen Lie) und für eine Nacht steht die Zeit still. Das muss Liebe sein. Koch Films Bild in Detailansicht öffnen Zum ersten Mal ist sich die sonst so unentschlossene Julie einer Sache sicher. Jedoch fällt ihr die nahende Trennung von Aksel deutlich schwerer als gedacht. Ist Eivind wirklich der richtige Mann fürs Leben? Koch Films Bild in Detailansicht öffnen Wieder meldet sich Julies wankelmütiges Wesen – sie ist einfach der hoffnungslos schlimmste Mensch der Welt. Koch Films Bild in Detailansicht öffnen

Joachim Trier lässt das Genre der romantischen Komödie wiederaufleben

Regisseur Joachim Trier versucht sich hier, das zuletzt recht abgenutzten Genres der „romantischen Komödie" wiederaufleben zu lassen . Sein Film ist virtuos inszeniert. Am prägnantesten erkennbar ist das in einer Szene, in der die Welt für ein paar Minuten komplett stillsteht, und nur Julie und ihr zukünftiger Geliebter zwischen den wie Schaufensterpuppen eingefrorenen Menschen tanzen und komplett mit sich allein sind auf der Welt.

Chronik einer ganzen Generation in einem Film

Das ist zwar nicht wirklich neu, sondern aus den Musicals von Stanley Donen und Jacques Demy entlehnt. Dieses Aufgreifen der Romantik der Nouvelle Vague gehört zu den besten und sympathischsten Einfällen in diesem Film. Mit einer großen Eleganz inszeniert Regisseur Trier die Spiele der Verführung, während sein Film allmählich die Komödie verlässt und sich in Richtung Drama bewegt. Die zwölf Kapitel, die die Lebensstationen der Protagonistin markieren, sind nichts anderes als die Chronik einer Generation, die an der Schwelle zum Erwachsensein stehen bleibt.

"Ich wuchs auf in einer Zeit ohne Internet und Mobiltelefone..."

Unter der Hand macht der Norweger aber noch etwas anderes: Trier beschreibt das Lebensgefühl vieler Menschen, die nicht mehr ganz jung, aber noch nicht alt sind: Eine gewisse Langeweile in der Welt, der Gegenwart, so wie sie heute ist. Und das Gefühl der Menschen, die heute zwischen 40 und 60 Jahre alt sind, langsam aus der Zeit zu fallen, langsam die Welt verschwinden zu sehen, in der sie aufwuchsen. Und ihr Wille, sich diese Welt zurück zu erobern.

Trailer „Der schlimmste Mensch der Welt“, ab 2.6. im Kino: