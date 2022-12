Thriller-Serie „The Patient“ mit „The Office“-Star Steve Carrell – Serienkiller auf der Couch

Serien über Psychotherapeuten gibt es viele, Therapiesitzungen wie in „The Patient“ auf Disney+ hat man aber so noch nicht gesehen. Therapeut Alan („The Office“-Star Steve Carrell) muss dabei um sein Leben fürchten. Sein Patient ist Serienkiller und hat ihn entführt. Zwischen absurder Komik und schockierender Gewalt entspinnen sich Dialoge über Scheitern, Vergebung und den Zwang, zu töten.

Entführt und an Fußfesseln gekettet

Wer zum Therapeuten geht, verspricht sich Hilfe, Verständnis, ein offenes Ohr. Fraglich ist, wie offen dieses Ohr sein kann, wenn der Therapeut mit einer schweren Fußfessel an den Boden gekettet ist. Alan Strauss sitzt fest, im Souterrain eines Bungalows mitten im Wald, entführt von seinem Patienten Jean, der – wie sich herausstellt – Sam heißt.

Serienkiller Sam will seinen Therapeuthen nicht umbringen, stattdessen hat er eine Aufgabe für ihn. Er soll seine Mordlust durch Therapie in den Griff bekommen. Disney*

Therapeut therapiert um sein Leben

Sam ist Serienkiller. Und auf der Suche nach Hilfe. Gegen den Drang, Leute umbringen zu wollen, die ihn unfair behandelt oder herabgesetzt haben. Was wohl auf die Gewalt zurückzuführen ist, die ihm sein Vater angetan hat. Nachdem der Therapeut in der absurden Situation erstmal jede Zusammenarbeit brüskiert ablehnt, lässt er sich bald auf den Dialog ein, um möglichst andere Leben zu retten, auch sein eigenes.

„The Office“-Star Steve Carrell kann auch ernste Rollen

Mit Steve Carrell spielt die Rolle des Therapeuten zwar ein Schauspieler, der mit komischen Serien wie „The Office" oder zuletzt „Space Force" bekannt wurde, aber Carrell kann auch ernst. Und die Serie gönnt einem trotz mancher grotesken Situation keinen Comic Relief. Was auch an der fantastischen Leistung von Domhnall Gleeson als Serienkiller Sam liegt. Dessen Gesichtsmuskeln tragen jedes innere Ringen nach außen, und seine Augen sprechen Bände zwischen matter Trauer und trotziger Angriffslust.

In der minimalistischen Anordnung – größtenteils auf zwei Leute, ihren Dialog und Schuss-Gegenschuss-Kamera fokussiert – reiht sich „The Patient“ ein in Serien wie „In Therapie“, „Gypsy“ oder „In Treatment“. Aber hier, unter den besonderen Machtverhältnissen, werden beide zu Patienten und zu Zeugen ihres eigenen Scheiterns. Denn auch Therapeut Alan bekommt in Rückblenden oder Träumen viel Raum nachzudenken, über den Tod seiner Frau und über das Verhältnis zu seinen eigenen Kindern. Insbesondere über die Verachtung, die er seinen Sohn Ezra hat spüren lassen, seit der sich vom liberalen zum orthodoxen Juden gewandelt hat.

Es lohnt, bis zum Ende durchzuhalten

Insgesamt mutet die Serie ihrem Publikum viel zu. Sie wechselt zwischen schockierender Gewalt und kontemplativen Phasen, kann ihre Spannung nicht durchgängig auf gleichem Niveau halten, und doch lohnt es sich, bis zum bitter-süßen Ende dabei zu bleiben. Ihr gelingen Tiefenbohrungen in die Psyche eines modernen Juden, die angesichts der erniedrigenden Situation bis in die kollektive Erinnerung an die Lager von Auschwitz reichen. Daraus entwickeln sich Überzeugungen zum Sinn des Lebens, zum Wert von Beziehungen, zur immerwährenden Arbeit an Empathie und Vergebung als Grundlage von Humanität. Und viel mehr passt in so eine Fernsehserie dann auch nicht hinein.

Trailer „Der Patient“, ab 30.11. auf Disney+