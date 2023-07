Angefangen hat das Heavy-Metal-Festival von Wacken in Schleswig Holstein vor über 30 Jahren mit einer kleinen Truppe auf dem Acker. Über die Entstehung dieses Kuriosums mitten auf dem platten Land hat es schon ein paar Filme gegeben, am bekanntesten sicher die Doku „Full Metal Village“. „Legend of Wacken“ greift die Mythen und Legenden um das Festival und seine Gründer auf und erzählt das Ganze als fiktionale Serie, die jetzt auf RTL+ zu sehen ist.