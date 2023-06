Mehr als 30 ganz unterschiedliche Dokumentationen, Stargäste, Weltpremieren und die Verleihung des Deutsche Dokumentarfilmpreises stehenan beim SWR Doku Festival in Stuttgart. Eröffnet wird das Festival mit der Tanz-Doku „Dance Around the World – Kuba” von Eric Gauthier. In Havanna trifft der Stuttgarter Tänzer Choreografen und Kompanien. Eine bemerkenswerte Reise in eine Tanzkultur voller Optimismus.

Eric Gauthier erforscht die Welt des kubanischen Tanzes

In einem blauen Cadillac fährt Eric Gauthier in Lederjacke durch die Straßen Havannas. Strahlender Sonnenschein, pastellbunte, hübsche Gebäude neben bröckelnden Fassaden und Häusern, die fast in sich zusammenfallen. In einer Art Roadmovie will der Tänzer herausfinden, was den kubanischen Tanz so besonders macht.

„Der Tanz in Havanna, die Welt des Tanzes ist etwas ganz Besonderes, weil die kommen nicht viel raus in die Welt. Es ist wie ein großes Geheimnis, wie gut die sind.“

Eine Tanzwelt – völlig isoliert auf einer karibischen Insel, geprägt vom Kommunismus. Grenzen, die dem Tanz aber nichts anhaben können. Das wird schon bei der ersten Station deutlich, im großen Theater von Havanna, der „Alicia Alonso“, benannt nach der berühmten kubanischen Primaballerina.

Gauthier trifft auf junge Tänzerinnen und Tänzer, die unermüdlich zehn Stunden pro Tag trainieren. Für sie ist das völlig selbstverständlich.

Trailer: „Dance Around the World – Kuba”

Hohes Ansehen, aber kaum genug Geld zum Leben

Kuba ist ein armes Land, die Menschen leben in Häusern, die langsam verfallen. Auch das sieht man in dem Film. Doch die Kulturszene boomt: Theater sind rappelvoll, die Tickets sind mit wenigen Cents für jeden erschwinglich. Wohl auch, weil der Tanz zur Staatskunst erklärt wurde und vollständig finanziert wird.

Deshalb haben die Tänzerinnen und Tänzer in Kuba einen Status, der mit dem bei uns nicht zu vergleichen ist. So erzählt es die gerade mal 20 Jahre alte Tänzerin Melanie Tejeda Rodriguez. Mit ihr tanzt Gauthier durch die Straßen Havannas.

2007 gründete der Kanadier Eric Gauthier in Stuttgart die Gauthier Dance Company. In der Reihe „Dance Around the World” besucht er verschiedene Länder der Welt und betrachtet sich die Tanzkultur vor Ort. SWR ©Jeanette Bak

Er habe gehört, dass Tänzerinnen in Kuba so hoch angesehen seien wie Ärzte, forscht Eric Gauthier nach. Seine Tanzpartnerin antwortet: „Ja, das stimmt. Wenn du jemandem sagst, dass du Tänzerin bist, sagen die wow. Aber es braucht ja viel Disziplin, Hingabe und Anstrengung, um Tänzerin in Kuba zu sein. Ja, uns wird Respekt entgegengebracht.“

Respekt, um den Eric Gauthier die kubanischen Kollegen beneidet. Weniger allerdings um deren Gehalt, auch wenn sie alle eine kostenlose Ausbildung genießen. Gerade einmal 40 Euro im Monat verdient ein Tänzer auf Kuba, das Geld reicht kaum zum Leben.

Eine bemerkenswerte Reise voller Optimismus

Auch insofern haben die Dreharbeiten zu „Dance Around the World – Kuba” Eric Gauthier die Augen geöffnet.

Sein Aha-Moment sei ein Interview mit einem kubanischen Choreografen gewesen, so Gauthier: „Hat nicht viel Arbeit, nicht viel Geld, nicht viel Nichts. Und wir haben darüber geredet, warum der so positiv ist. Der hat gesagt: Ja, wir haben nicht viel Geld, nicht viel Essen. Aber wir leben.“

Und so ist der knapp einstündige Film nicht nur die Begegnung mit talentierten, motivierten und passionierten Tanzliebhaberinnen und -liebhabern, sondern auch die bemerkenswerte Reise in eine Kultur voller Optimismus, trotz aller widrigen Umstände.