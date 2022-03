„Cyrano de Bergerac“ gilt als das meist gespielte Stück der französischen Theatergeschichte. Im Mittelpunkt steht ein Mann mit einer verunstaltend großen Nase. In der neuen Kinoadaption „Cyrano“ von Joe Wright wird das Stigma der großen Nase durch Kleinwüchsigkeit ersetzt. In der Hauptrolle: „Game of Thrones“- Star Peter Dinklage, der nicht nur spielt, sondern auch singt. Eine große Feier der Liebe, die blind ist für scheinbare Grenzen wie soziale Klasse, Hautfarbe oder Körpergröße.

„Game of Thrones“-Star Peter Dinklage als Musical-Darsteller

Cyrano wird als Freak verspottet. Sein Handicap ist im Film von Joe Wright seine Kleinwüchsigkeit, was den poetisch begabten Soldaten Cyrano aber nicht davon abhält, seine Gegner sowohl mit dem Degen als auch mit Worten komplett zu zerlegen.

Peter Dinklage, weltweit bekannt als Tyrion Lannister in der Serie „Game of Thrones“, spielt Cyrano mit einer emotionalen Wucht, die klar macht: kleinwüchsig zu sein ist diskriminierungstechnisch eine ganz andere Hausnummer als eine große Nase zu haben. Peter Dinklage bringt sowohl die dunkle, harte Seite seiner Außenseiterfigur heraus als auch ihre emotionale, verletzliche.

Frankreich, Ende des 17. Jahrhunderts: Der Offizier Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage) ist nicht nur seiner Zeit voraus, er ist auch begabt − mit der Schreibfeder ebenso wie mit dem Degen. Warner Brothers Bild in Detailansicht öffnen Doch aufgrund seiner äußeren Erscheinung ist er überzeugt, dass seine enge Freundin, die schöne Roxanne (Haley Bennett), seine Liebe niemals erwidern wird, und bringt es nicht übers Herz, ihr seine Gefühle zu gestehen. Warner Brothers Bild in Detailansicht öffnen Eines Tages vertraut sie ihm an, dass sie sich in den gutaussehenden Kadetten Christian (Kelvin Harrison Jr.) verliebt hat. Fortan hilft Cyrano ihm, Roxanne zu umwerben, indem er in Christians Namen Briefe an sie schreibt und so seinen eigenen Emotionen Ausdruck verleiht. Warner Brothers Bild in Detailansicht öffnen Regiseur Joe Wright: "Wir waren seit fast vier Monaten im Lockdown, als ich am 28. Juni 2020 den neuesten Entwurf für einen Film mit Musik erhielt, an dessen Entwicklung ich seit über zwei Jahren arbeitete: CYRANO...Ich hatte eine genaue Vorstellung davon, wie ich den Film machen wollte. Ich wusste, wie er aussehen würde..." Warner Brothers Bild in Detailansicht öffnen "...Wir würden auf Sizilien unsere eigene Welt erschaffen. Die ersten drei Akte des fünfaktigen Werks sollten in einer Barockstadt namens Noto aus dem späten 17. Jahrhundert gedreht werden. Wir würden jeden Winkel dieses unglaublichen Ortes nutzen, und wenn wir nicht an diesem Ort würden drehen können, würden wir den Film eben gar nicht drehen ..." Warner Brothers Bild in Detailansicht öffnen "...Der Film würde eine Fantasieversion einer Zeit sein, irgendwann zwischen 1640 und 1712. Die Kostüme würden moderne Interpretationen der damaligen Kleider sein, ein bisschen Alexander McQueen, ein bisschen Jean-Antoine Watteau. Die Kamera würde ein Gefühl für Freiheit vermitteln, eine Fluidität, weit weniger formal als bei meinen jüngsten Arbeiten..." Warner Brothers Bild in Detailansicht öffnen "...Der Film würde anarchisch sein, eine ehrfurchtslose Feier des Lebens und ein Liebesbrief an die Liebe. Wir würden unser Publikum an einen Ort entführen, an dem das Leben wieder schön ist." Warner Brothers Bild in Detailansicht öffnen

Wer will schon einen Zwerg?

Seit langem ist Cyrano in seine Vertraute Roxanne verliebt, traut sich aber nicht, ihr seine Gefühle zu gestehen. Stattdessen macht er sich zum Sprachrohr für den stattlichen, aber wenig wortgewandten Kadetten Christian. Der hat sich auf den ersten Blick in Roxanne verliebt – und sie sich in ihn – zumindest in Christians schöne Worte, allesamt eingeflüstert von Cyrano.

Historisches Musical mit wenig Tiefgang

Regisseur Joe Wright, mit Filmen wie „Abbitte“ und „Anna Karenina“ eigentlich DER Experte für unglückliche Liebesgeschichten, geht bei Cyrano“ nicht allzu weit in die Tiefe. Ihm geht es definitiv um eine wunderschöne Hülle für seine Story, die hier im Gewand eines historischen Musicals daherkommt, ausgestattet mit prachtvollen Kostümen und einem barocken, sonnendurchfluteten Set auf Sizilien.

Rockige Songs, melancholische Balladen

Die Musik in „Cyrano“ stammt – wie schon in der Bühnenvorlage von 2018 – von Mitgliedern der US-Indie-Band „The National“. Bryce und Aaron Dessner haben rockige Songs und melancholische Balladen geschrieben, die Regisseur Wright nahtlos in die Handlung integriert. Die wirbelnde Kamera versetzt die ganze Szenerie in einen ständigen Bewegungsfluss.

Die langen Monologe über die Liebe hat Drehbuchautorin Erica Schmidt wie schon in ihrem Bühnenstück durch die Songs ersetzt. Das ist zwar außerordentlich stimmungsvoll, es geht aber auch einiges an Poesie und am Wortwitz des Originals von 1897 verloren, zumal die Songtexte meist nicht allzu tiefschürfend sind. Und ist „Cyrano de Bergerac“ nicht eigentlich ein Stück über die Verführungskraft der Sprache?

Ein Kino-Fest für die Liebe

Anschauen kann man sich Joe Wrights opulente Version von „Cyrano“ trotzdem gut. Peter Dinklage und Haley Bennett in den Hauptrollen sind ein überzeugendes Paar. Der Film feiert die Liebe, die blind ist für scheinbare Grenzen wie soziale Klasse, Hautfarbe oder Körpergröße.

Trailer „Cyrano“ von Joe Wright (ab 3.3. im Kino)