„Cry Macho“: Clint Eastwood entmythisiert sich selbst

Im Mai ist er 91 geworden, aber von Ruhestand ist bei Clint Eastwood keine Rede. Allein in den letzten zehn Jahren hat er bei acht Spielfilmen Regie geführt, unter anderem bei „American Sniper“, „Sully“ und „The Mule“. Für letzteren ist Eastwood auch noch einmal vor die Kamera getreten. Und auch in seinem neuen Film „Cry Macho“ hat er wieder neben der Regie auch die Hauptrolle übernommen. Hätte er besser gelassen, meint SWR2 Filmkritiker Jörg Albrecht.

Im Sattel sitzt das Stunt-Double

Irgendwann in „Cry Macho“ reitet Clint Eastwood ein Wildpferd satteln, um es kurz danach zuzureiten. Fast wird er während des Ritts abgeworfen. Deutlich zu sehen: Nicht Clint Eastwood sitzt im Sattel, sondern sein Stunt-Double. In einem anderen Film wäre das keine Bemerkung wert. Kaum ein Star dreht schließlich gefährliche Szenen selbst. Doch hier ist es ein Moment zum Fremdschämen. Wird doch vorgaukelt, der Protagonist sei noch in der Lage ein Pferd zu zähmen.

Mit „Cry Macho" bringt Regisseur, Produzent und Oskar-Preisträger Clint Eastwood, mittlerweile 91 Jahre alt, seinen neusten Film mit sich selbst in der Hauptrolle in die Kinos. Clint Eastwood spielt den gealterter Cowboy Mike Milo, einen ehemaligen Rodeo-Star und gescheiterten Pferdezüchter. Die Rolle verlangte von dem mittlerweile 91-jährigen Eastwood auch, dass er sich selbst wieder in den Sattel schwingt. Mike Milo reist 1979 im Auftrag seines Ex-Bosses nach Mexiko, um dessen kleinen Sohn Rafo (Eduardo Minett) nach Hause zu bringen. Milos Auftraggeber Howard Polk wird vom Country-Star und Schauspieler Dwight Yoakam gespielt. Yoakam akzeptierte die Rolle sofort, mit Eastwood zusammenzuarbeiten sei eine große Ehre für ihn. Auf der Reise baie ist auch Rafos immer präsenter, gefiederter Freund Macho, der Hahn. Unterwegs macht der desillusionierte Pferdefreund die Bekanntschaft der warmherzigen Witwe und Tavernen-Besitzerin Marta (Natalia Tavern). Gedreht wurde „Cry Macho" in New Mexico Ende 2020, unter Einhaltung jeglicher Gesundheitsmaßnahmen zum Schutz von Cast und Crew.

Clint Eastwood entmythisiert sich selbst

Dabei kann sich Eastwood alias Mike Milo, ein ehemaliger Rodeo-Reiter, kaum noch auf den Beinen halten. Jeder Schritt wirkt schwerfällig. Man möchte ihm einen Rollator an die Seite stellen. Mit anderen Worten: Clint Eastwood ist viel zu alt, viel zu gebrechlich für diese Rolle. Offenbar aber ist er noch eitel genug gewesen, sie selbstredend zu übernehmen. Auf bemitleidenswerte Art entmythisiert sich Eastwood hier.

Die eine Rolle zuviel

Dabei dachte er wohl, mit dem 1975 veröffentlichten Roman „Cry Macho“ von N. Richard Nash eine Geschichte zu verfilmen, mit der er sich eine würdevolle, diesmal vielleicht wirklich allerletzte Rolle schenkt. Eine Rolle, die als Abgesang gedeutet werden kann auf den stets einsamen, wortkargen und taffen Helden, den er in so vielen Filmen im Lauf seiner Karriere verkörpert hat. Doch die Dekonstruktion ist nur unfreiwillig komisch.

Buddy-Movie und Neo-Western

Rafo ist ein 13-jähriger Junge, für den sich Mike von Texas aus auf den Weg nach Mexiko macht. Er soll den Jungen in die USA bringen, zu seinem Vater, Mikes ehemaligem Boss. Dass der Trip nicht glatt verläuft, gehört natürlich zum Konzept dieses Films, der Generationen übergreifendes Buddy-Movie und Neo-Western sein soll. Das fängt schon damit an, dass sich der bockige Teenager schwerer einfangen lässt als ein Wildpferd.

Die Komplikationen, die während der Fahrt auf das ungleiche Duo warten, sind allerdings noch lahmer als Clint Eastwoods Gang. Hier kommt weder Spannung auf noch kann „Cry Macho“ beim Humor punkten. Ach, hätte Clint Eastwood doch nur das beherzigt, was er in seiner vorigen Rolle in „The Mule“ angekündigt hat: „Das ist das letzte Mal. So wahr mir Gott helfe! Das ist das letzte Mal.“

Trailer „Cry Macho“ von Clint Eastwood