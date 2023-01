„Come on, Come on“ mit Joaquin Phoenix: Familien-Roadmovie übers Glücklichwerden

Mit Filmen wie „Beginners“ und „20th Century Women“ zeigte sich der US-amerikanische Regisseur Mike Mills als ein überaus origineller und sensibler Erzähler. Er reiste darin zurück in die Vergangenheit des amerikanischen Jahrhunderts und erzählte von Familien. In seinem neuen Film „Come on, Come on“ geht es um eine Onkel-Neffen-Beziehung und das Schwierigste überhaupt: den Versuch, glücklich zu werden.

Joaquin Phoenix als Ersatzvater Johnny ist Radiojournalist, um die 40 und bereist für ein Projekt verschiedene Städte der Vereinigten Staaten. Er befragt Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Schichten über ihre Vorstellungen von der Zukunft. Eines Tages telefoniert er mit seiner Schwester, die ihn bittet, sich ein paar Tage um ihren Sohn zu kümmern. Der New Yorker Radiojournalist Johnny (Joaquin Phoenix), der nach einer langen Beziehung wieder Single ist, arbeitet an einer Reportage, für die er Jugendliche in den gesamten USA zu ihrer Zukunft befragt. A24 Bild in Detailansicht öffnen Doch nach einem Anruf seiner Schwester Viv (Gaby Hoffmann) muss er sich unerwartet um ihren Sohn kümmern, den neunjährigen Jesse. A24 Bild in Detailansicht öffnen Durch Jesse (Woody Norman) wird Johnny zum ersten Mal mit dem Thema Elternschaft konfrontiert und muss die Verantwortung für ein Kind übernehmen. A24 Bild in Detailansicht öffnen Für den ebenso aufgeweckten wie sensiblen Woody ist es das erste Mal, dass er längere Zeit von seiner Mutter getrennt ist. A24 Bild in Detailansicht öffnen Gemeinsam begeben sie sich auf einem Roadtrip quer durch die USA, auf dem Johnny versucht, sein Radioprojekt fertigzustellen, und mit jungen Menschen über Träume, Ängste und Hoffnungen spricht. A24 Bild in Detailansicht öffnen Zwischen den beiden entsteht nach und nach eine tiefe, emotionale Verbindung, und die Reise mit all ihren Höhen und Tiefen verändert Onkel und Neffen für immer. A24 Bild in Detailansicht öffnen Gute-Nacht-Geschichte aus dem „Zauberer von Oz“ So begleitet Jesse dann Onkel Johnny auf seiner Reise von Los Angeles über New York nach New Orleans und zeichnen so eine Art Landkarte eines Gebiets, das sich im Wandel und im Niedergang befindet. Dazu kommen abendliche Lesungen vorm Zubettgehen aus dem „Zauberer von Oz“, einer mythischen amerikanischen Geschichte. Das Ergebnis ist eine hochsensible Studie über die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen in einem Kontext jener allgemeinen Unsicherheit, die die westlichen Gesellschaften und speziell die USA spätestens in den letzten zwei Jahrzehnten, seit „9/11“ erfasst hat. Kluges Kind erklärt seinem Onkel den Sinn des Lebens Was Mike Mills neuen Film so persönlich und liebenswert macht, ist die Tatsache, dass der Regisseur zum ersten Mal nicht Jahre in die Vergangenheit zurückgeht, sondern zusammen mit Joaquin Phoenix eine schöne, einzigartige und schwierige Erfahrung erforscht, die zudem für beide neu ist: die Verwandlung des Onkels und Ersatzvaters in den besten Freund des Kindes. Trailer von „Come on, Come on“ von Mike Mills