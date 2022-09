„Die Rolle der Frau hat auch viel mit Zeitgeist zu tun“, sagt Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes bei SWR2, „oft wurde sie auch nicht hinterfragt“. Fernandes ist in der ZDF-Dokureihe „laut.stark.gleich.berechtigt. Zeit der Frauen“ zu sehen, in der die Geschichte der Frauen thematisiert wird.

Überkommene Rollenbilder nach wie vor Realität

Es sei schockierend, wie viel noch aus den 50er Jahren in der heutigen Zeit übrig geblieben ist, sagt Fernandes. So habe sich beispielsweise in den Tanzschulen nicht viel getan:

„In einer Tanzschule dürfen Mädchen zum Beispiel die Aufforderung der Jungs zum Tanz nicht ablehnen.“

Auch seien Rollenbilder in der Welt der Kinder oft noch stereotypischer als bei den Erwachsenen. „Man muss sich mit der Thematik bewusst auseinandersetzen“, mahnt sie deshalb. So könne man verhindern, auch in Zukunft Geschlechterbilder zu manifestieren.

Lebenswege mutiger und engagierter Frauen zum Hören und Lesen:

Eine Mischung aus Dokumentation und Reportage

Die dreiteilige ZDFzeit-Reihe erzählt von der „Zeit der Frauen“ in einer Mischung aus Dokumentation und Reportage und fragt nach dem Frauenbild der 1950er Jahre; will wissen, welche Rechte sich Frauen in den 1960er und 1970er Jahren erkämpft haben und blickt in die 1980er Jahre, als sich Frauen beruflich mehr Chancen boten.

Der erste Teil der ZDF-Dokureihe „laut.stark.gleich.berechtigt. Zeit der Frauen“