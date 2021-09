CineLatino thematisiert Gewalt gegen Afroamerikanner*innen in Lateinamerika

Afroamerikaner*innen in Lateinamerika erleben strukturellen Rassismus. Sie werden misshandelt, vergessen und wesentlich häufiger ermordet als der Rest der Bevölkerung. Sie leiden unter Hunger und bekommen in aller Regel keinen Zugang zu guter Bildung.

Besonders hart trifft es Länder wie Brasilien, Ecuador und Kolumbien, in denen ein großer Anteil der Bevölkerung Afro-Amerikaner*innen sind. Der afrokolumbianische Regisseur Jhonny Hendrix Hinestroza berichtet in seinen Filmen und beim CineLatino über Rassismus, Gewalt und Diskriminierung in Lateinamerika.

Über die Geschichte der Afroamerikaner*innen in Kolumbien wurde geschwiegen

Jhonny Hendrix ist 46 Jahre alt – und der erste Afroamerikaner, der in Kolumbien Filme machen kann. Vor ihm gab es keinen Afrokolumbianer, der diese Möglichkeit hatte, vor ihm wurde über die Geschichten der Afroamerikaner in Kolumbien geschwiegen.

Jhonny berichtet nicht nur über Diskriminierung und Gewalt, die andere Afroamerikaner*innen erfahren, auch er selbst ist betroffen.

Filmemacher Jhonny ist wegen seiner Arbeit Drohungen ausgesetzt

Für einen Videoclip, den Jhonny zusammen mit seinem Neffen realisiert hat, erhält er derzeit massive Drohungen und kann nicht an den aktuellen Protesten auf den Straßen Kolumbiens teilnehmen. Das Video hatte er gemacht, nachdem vor einem halben Jahr 5 afrokolumbianische Teenager in Cali ermordet worden sind.

„Chocó“ von Jhonny Hendrix Hinestroza - Rassismus und häusliche Gewalt sind die Themen seines 2011 entstandenen Spielfilms. Pressestelle Jhonny Hendrix Hinestroza, CineLatino Filmfestival

Besonders afroamerikanische Frauen sind benachteiligt

Das Traurige: Afroamerikanischen Frauen ergehe es nochmal schlechter als afroamerikanischen Männern, berichtet Jhonny: In Lateinamerika werden Frauen als Minderheit angesehen oder als ein weniger starkes Geschlecht... In Lateinamerika ist es so: Wir sind alle gleich, aber es gibt einige, die gleicher sind als andere. Und eine Frau zu sein, zusätzlich Afro, ist so, als stünde man am unteren Ende der Kette.

Ob es in anderen Ländern in Lateinamerika anders laufe? Nein, sagt Jhonny, die Situation für Afroamerikaner*innen in Lateinamerika sei überall die gleiche. Jhonnys tiefster Wunsch: „Weiterhin ein Zeuge zu sein und Dokumente des Landes zu erstellen, in dem wir leben. Ich möchte, dass unsere Afro-Leute, unsere Afro-Frauen, unsere Menschen, wie Afros oder Indigene, Teil der Geschichte sind.“

Mehr zum afro-lateinamerikanischen Kino

Am 10. Juni findet ab 18 Uhr eine online Podiumsdiskussion zu dem Thema statt. Der Titel „Afro-Lateinamerikanisches Kino: antikoloniale Blicke.“ Anmeldung ist erforderlich.

Beim CineLatino gibt es bis zum 16. Juni noch viele Filme zu diesem Thema, die online verfügbar sind.