„Marie will alles“ - Alle Folgen in der ARD Mediathek

Die 23-jährige Marie hat das Down-Syndrom und einen großen Wunsch. Sie möchte so leben wie alle anderen. Heißt: Beziehung, eigene Wohnung, Job und irgendwann ein Baby. 14 Jahre lang haben wir Marie begleitet. Manche ihrer Wünsche sind in Erfüllung gegangen, andere geplatzt. In unserer Serie „Marie will alles – Durchstarten mit Down-Syndrom“ erzählt Marie, wie sie um ihr Glück kämpft.