In den USA hat die Writer's Guild, die Vereinigung der Autoren, zu einem unbegrenzten Streik aufgerufen. „Das könnte auch elementare Auswirkungen auf die Filme und Serien haben, die hier bei uns laufen“, sagt Christian Lux vom Verband Deutscher Drehbuchautoren.

Ein Überschwappen des Streiks nach Deutschland sieht Lux hingegen nicht kommen. „Grundsätzlich gibt es schon in der Arbeitsweise große Unterschiede, weil wir immer Werkverträge haben und durch das deutsche und europäische Urheberrecht und die amerikanischen Kollegen in der Regel angestellt sind.“

Aber wenn sich gerade im Streaming-Bereich der Markt wegen eines Überangebots konsolidieren müsse, könnten auf deutsche Autoren auch harte Zeiten zu kommen: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Honorare Schritt halten – nicht nur mit der Inflation, sondern auch mit der internationalen Konkurrenz. Dass wir wettbewerbsfähig bleiben, als das reichste Fernsehen der Welt, wenn man das alles zusammenrechnet, was in Deutschland produziert wird. Und dafür kommt unserer Ansicht nach immer noch zu wenig Gutes raus.