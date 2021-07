Vor 20 Jahren kam der Film „Der Schuh des Manitu“ in die Kinos. Ein riesiger Erfolg an den Kinokassen und ein Film voller Klischees über Homosexuelle. „Der Schuh des Manitu“ habe ein „übles Schwulenbild“ verbreitet, meint der Comic-Autor Ralf König. Dieser Film von Bully Herbig und auch der Film „(T)Raumschiff Surprise“ seien ihm immer vorgekommen wie ein „Detlef-Witz in High-Tech“. Das Klischee von der „Super-Tunte“ werde seit langem in den Medien verbreitet, so Ralf König. Es sei gut, dass diese Schwulen-Klischees jetzt in der Diskussion seien. Es gebe mittlerweile gute Filme mit schwulen Figuren, die diese Klischees überhaupt nicht bedienen. Der Film „Brokeback Mountain“ sei so ein Film. Eine kleine Parodie auf „Brokeback Mountain“ habe er auch in seinen neuen Lucky Luke-Band aufgenommen, in dem ebenfalls zwei homosexuelle Cowboys vorkommen, sagt Ralf König. mehr...