Buba“ ist zurück! Der Dealer aus „How to Sell Drugs Online (Fast)“ als Netflix-Film mit Bjarne Mädel

Man kann sich darüber streiten, wann der spanische Schauspieler Javier Bardem zum Weltstar wurde. Schon in der Zeit, als er noch bei Pedro Almodóvar spielte. Oder erst, als er – nun in Hollywood - bei den Coen-Brüder in „No Country for Old Men“ den Serienkiller gab. Man erinnere sich da allerdings auch an Bardems Frisur. Die ist, wie einige huldvoll bemerken, jetzt noch schlimmer in der spanischen Komödie „Der perfekte Chef“, die Geschichte eines Firmenbosses, gegen den Mutter Theresa an Mitgefühl nicht einmal in Ansätzen mithalten könnte. mehr...