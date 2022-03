Brautraub in Kirgisistan: Maria Brendle und ihr Oscar-nominierter Kurzfilm „Ala Kachuu“

Roter Teppich, Glamour hoch Zehn, internationale Stars… Am 27.3. ist es wieder so weit: die goldglänzende Oscar-Verleihung in Los Angeles. Und mit dabei ist diesmal auch eine Filmemacherin aus Baden-Württemberg: Maria Brendle aus Singen.

Filmemacherin Maria Brendle hat für ihr Drama „Alu Kachuu” eine Oscar-Nomierung erhalten. Pressestelle (c) Michael Schäuble

„Ala Kachuu“ heißt ihr Film, zu Deutsch: „Schnapp sie Dir und hau ab!“ Denn es geht um Brautraub in Kirgisistan; um Frauen, die verschleppt, in die Ehe gezwungen und vergewaltigt werden. Nicht gerade ein Mainstreamthema, umso wichtiger, das vor internationalem Publikum zu verhandeln. Maria Brendle ist in der Oscar-Kategorie „Live-Action-Kurzfilm“ nominiert… Die Chancen stehen gut…

Sezim wird am hellichten Tag gekidnappt. Pressestelle (c) Filmgeberei, Gabriel Sandru