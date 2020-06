„Es gibt ziemlich viele auch internationale Filme, die man sich hier anschauen kann. Und das ist eine gewaltige Leistung, dass das den Oberhausenern geglückt ist,“ meint SWR2 Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Aber das schönste Festival im Netz sei natürlich nicht das gleiche wie eben ein Filmfestival mit Publikum vor Ort. Deswegen gebe es auch, wie sonst in den Jahren, zwischen den Filmen eine Gesprächsreihe, dezidiert nicht nur mit Filmleuten, sondern auch mit Intellektuellen und Wissenschaftlern. Das übergeordnete Thema dieser Gespräche sei, was wir derzeit in der Corona-Situation erleben würden: die Verlegung der Öffentlichkeit ins Netz. In dieser Hinsicht sei die Kultur am härtesten getroffen. Kultur war das erste, was zugemacht wurde am Anfang der Ausnahmen und das letzte, was wieder öffnen werde. Das Wesentlich an Kultur sei aber die Begegnung mit dem Unerwarteten, die sei derzeit verschwunden. „Und das trifft das Kino“, sagt Suchsland.



Die Kurzfilmtage Oberhausen finden wie alle anderen Filmfestivals derzeit, nur als Online-Festival statt. mehr...