Meister des europäischen Blockbusters – Zum Tod des Filmregisseurs Wolfgang Petersen

„Wolfgang Petersen hat in seinen deutschen Filmen immer schon was Amerikanisches gehabt. Im Verhältnis zu Regisseuren in seinem Alter ist er immer der Amerikaner gewesen in den 70er und 80er Jahren“, sagt Filmexperte Rüdiger Suchsland über den verstorbenen deutschen Filmregisseur Wolfgang Petersen. Später habe er internationale Blockbuster mit europäischem Touch gemacht.

„Die unendliche Geschichte“ und „Das Boot“ ebneten den Weg nach Hollywood

Petersen starb bereits am Freitag im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Los Angeles. Berühmt geworden ist er mit Filmen wie „Die unendliche Geschichte“ und „Das Boot“. Sie machten ihn den Weg frei Hollywood.

Filmplakat von "Das Boot - The Directors Cut" (Ausschnitt) IMAGO IMAGO / Allstar

Mit „Outbreak“ künstlerische Autonomie erreicht

Dort drehte er den Blockbuster „Outbreak“: Der habe ihm eigentlich den Weg geebnet für alles, so Suchsland: „Denn von da an hatte er den 'Final Cut'. Das ist der Ritterschlag, das ist das, was Regisseure in Hollywood erreichen wollen. Dass ihnen nicht mehr so viele Leute reinreden.“ Petersen hatte damit die künstlerische Autonomie erreicht und konnte Filme wie „Troja“ so umsetzen wie er es wollte.

Filme für die breite Masse, ohne den Anspruch auf Kunst aufzugeben

Gleichzeitig habe er internationale Blockbuster gemacht, ihnen aber einen europäischen Touch gegeben, so beschreibt es Rüdiger Suchsland: „Er hat Filme für die breite Masse gemacht, war aber kein Kunstverächter. Seine Haltung war: Mann kann das eine tun, ohne das andere zu lassen und das habe er auch bewiesen.“