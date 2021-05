Über einen Zeitraum von fünf Jahren hat die Aktivistin Waad al-Kateab ihr Leben im aufständischen Aleppo dokumentiert, rund um eines der letzten Krankenhäuser. Aus über 500 Stunden Material hat sie zusammen mit Edward Watts eine 95-minütige Kino-Doku gemacht, die einen ins Mark trifft. In Cannes wurde „Für Sama“ als beste Doku ausgezeichnet. Der Film ist sowohl ein Liebesbrief an die im Krieg geborene Tochter als auch ein Brandbrief an die Weltgemeinschaft, den Krieg in Syrien endlich zu beenden.

Herzzerreißende Bilder Die schwer verletzte Frau auf dem OP-Tisch ist im neunten Monat schwanger. Die Ärzt*innen machen einen Notkaiserschnitt. Vor laufender Kamera ziehen sie das leblose Baby aus dem Bauch der Mutter. Sie schütteln es kopfüber, geben ihm energische Klapse, versuchen, dem kleinen, bleichen Körper Leben einzurubbeln. Nach einigen endlos langen Minuten öffnet das Baby tatsächlich noch die Augen und schreit. Mutter und Kind sind gerettet. Es sind Bilder, die einem fast das Herz zerreißen. Denn auch wenn diese Szene gut ausgeht, die meisten anderen in der syrischen Doku „Für Sama" tun es nicht. Der Film von Regisseurin Waad al-Kateab ist ein Geschenk für ihre neugeborene Tochter Sama und erzählt von ihrem Leben in der syrischen Stadt Aleppo. Das Leben der Regisseurin findet inmitten eines katastrophalen Krieges statt und Überlebensängste sind allgegenwärtig. Mit der Geburt ihrer Tochter stellt sich al-Kateab die Frage, ob sie aus ihrer Heimat fliehen muss, um das Leben ihrer Tochter zu schützen. Eine Flucht aus Aleppo würde für die Regisseurin allerdings auch bedeuten, den Kampf für die Freiheit aufzugeben, für den sie viel geopfert hat. Von der Marketing-Studentin zur Aktivistin Fünf Jahre lang hat die Aktivistin Waad al-Kateab ihr Leben im aufständischen Aleppo dokumentiert. Anfangs ist sie noch eine Marketing-Studentin. Mit dem Handy filmt die damals 21-Jährige den Anfang des Studierenden-Protests gegen Machthaber Baschar al-Assad. Aufbruchsstimmung liegt in der Luft. Doch schnell schlagen die Regierungstruppen die Rebellion brutal nieder. Kleinfamilie mitten im Bürgerkrieg Waad schließt sich den Aktivist*innen an, lernt den Mediziner Hamza kennen. Die beiden heiraten und bekommen ihre Tochter Sama — da hat der Bürgerkrieg schon begonnen und die junge Kleinfamilie ist mittendrin. Denn Hamza betreibt zusammen mit ein paar anderen Idealist*innen im östlichen Aleppo eines der letzten verbliebenen Krankenhäuser. Inneres Zwiegespräch mit der Tochter Al-Kateabs Film ist ein inneres Zwiegespräch mit der Tochter Sama. Im Film betrachtet Sama als Säugling das Geschehen um sie herum gelassen aus großen, braunen Augen. Ihre Mutter versucht ihr zu erklären, warum die Eltern sich und sie in Lebensgefahr gebracht haben, obwohl sie hätten fliehen können. Filmische Herausforderung „Für Sama" mutet den Zuschauer*innen einiges zu. Die Aufnahmen sind so unmittelbar, dass man bei jeder Detonation unwillkürlich den Kopf einzieht. Indem die Filmemacherin den Blick nie abwendet, zwingt sie auch das Publikum hinzuschauen. „Schrei nach Gerechtigkeit": Preisgekrönter Dokumentarfilmer Feras Fayyad sagt im Folter-Prozess gegen syrischen Geheimdienst aus Das Elend des Krieges Wie sich die Verletzten auf dem blutverschmierten Boden des Krankenhauses wälzen, wie staubbedeckte Jugendliche mit verstörtem Blick in die Ambulanz stolpern, wie Mütter ihr totes Kind auf dem Arm nach Draußen schleppen. Das Elend in Syrien, das man mittlerweile so routiniert von sich weghält, in dieser radikalen Subjektive kommt es einem schmerzhaft nahe. Keine voyeuristische Horrorshow Trotz allem ist „Für Sama" keine voyeuristische Horrorshow, sondern ein zutiefst humanistisches Dokument. Mitten in der Hölle beweisen die Krankenhaus-Aktivist*innen Solidarität, Freundschaft und Verantwortungsgefühl für die Allgemeinheit mit einer Selbstverständlichkeit, die tief berührt. Mindestens ebenso beeindruckend ist es, wie die Menschen es schaffen, dem Krieg einen letzten Rest Alltag abzutrotzen, zwischen den Luftangriffen Momente der Leichtigkeit, der Liebe und des gemeinsamen Lachens zu finden. Apell an die Weltgemeinschaft Al-Kateab und ihre Familie haben das völlig zerbombte Aleppo 2016 schweren Herzens verlassen und leben mit mittlerweile zwei Töchtern in London. Dort hat die Autodidaktin Waad al-Kateab mit Hilfe des langjährigen Dokufilmers Edward Watts aus über 500 Stunden Material diese 95-minütige Doku erstellt. „Für Sama" ist sowohl ein Liebesbrief an die Tochter als auch ein Brandbrief an die Weltgemeinschaft, den Krieg in Syrien endlich zu beenden.