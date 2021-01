Warum bezeichnet die AfD-Politikerin Beatrix von Storch Donald Trump als den eigentlichen Sieger der amerikanischen Präsidentschaftswahlen? Die rechte deutsche Politik, obwohl traditionell antiamerikanisch, habe in Trump immer einen Verbündeten gesehen, sagt der Rechtsextremismusforscher Volker Weiß in SWR2. Sowohl in Form als auch im Inhalt habe sie sich in den letzten Jahren amerikanisiert. mehr...