Der Film "One of These Days" - ein Treffen mit Regisseur Bastian Günther im Westerwald

Der Truck, das Glücksversprechen, der große Gewinn. Um ihn geht es in „One of these days“.

Ein Truck, 20 Teilnehmer. Wer am längsten seine Hand am Auto hält, hat gewonnen. Das kann aber leicht auch über 100 Stunden dauern. Solche „Hands on“-Wettbewerbe haben in den USA regelmäßig stattgefunden.

Der in Hachenburg aufgewachsene Regisseur Bastian Günther hat aus diesem Phänomen jetzt einen Spielfilm gemacht: „One of These Days“. Er begleitet Kyle, einen Wettbewerbsteilnehmer, der all seine Hoffnung in den Gewinn des Trucks steckt; der Film endet in einer Tragödie.