„Das ist unser deutscher Oscar und den gilt es zu feiern“, sagt Daniel Donskoy über den Deutschen Filmpreis, dessen Verleihung er am Freitag moderiert. Der Filmbranche in Deutschland fehle es an Selbstbewusstsein: „Wir schauen immer zu den Amerikanern und den Engländern und sagen: Oh, wir wünschten, wir hätten die BAFTA Awards, wir wünschten wir hätten die Oscars. Aber hey, wir haben die Deutsche Filmakademie, it's our academy!“. Die Branche könne auch mehr Glamour vertragen und den gebe es nun bei der Gala: Donskoy habe eine „echt große Show“ auf die Beine gestellt. Man wolle es krachen lassen: „jünger, moderner, fresher“. Das ZDF überträgt die Verleihung am gleichen Abend um 23 Uhr. mehr...