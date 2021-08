Was in der DDR der Mauerfall und „Die Wende“ war, hieß in der Tschechoslowakei „Samtene Revolution“ und gilt im Allgemeinen ebenfalls als gewaltfreie Erfolgsgeschichte. Was sich dort zu der Zeit im Umkreis der Staatssicherheit und englischer und russischer Geheimdienste abgespielt haben könnte, darum geht es in der Serie „Die Schläfer“ auf arte. Im Mittelpunkt steht ein früherer Dissident, der bei einem Besuch in Prag verschwindet und nicht zuletzt seine Frau mit vielen Fragen zurücklässt. Regisseur Ivan Zacharias hat ein bewegendes Katz und Maus-Spiel im Stil von John Le Carré inszeniert, das auch viel über Stillstand und Resignation im taumelnden Kommunismus erzählt. mehr...