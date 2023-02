Acht Frauen sitzen in einer Scheune und reden über das, was ihnen widerfahren ist – sie wurden vergewaltigt. Die Geschichte, die Miriam Toews in ihrem Roman „Die Aussprache“ („Women Talking“) erzählt, basiert auf realen Ereignissen, die sich zwischen 2005 und 2009 in einer mennonitischen Gemeinde in Bolivien abgespielt haben. Die Verfilmung des Romans mit Frances McDormand und Rooney Mara ist seit dem 9.2.2023 in deutschen Kinos zu sehen.

Unter den Angehörigen einer abgeschiedenen religiösen Mennonitenkolonie in Bolivien kam es vermehrt zu gewaltsamen Übergriffen der Männer auf die Frauen. (Claire Foy, Ben Whishaw, Rooney Mara v.l.) Universal Pictures Als sich die gewaltsamen Übergriffe der männlichen Gemeindemitglieder mehren, sehen sich die Frauen in der ungewohnte Situation, in ihrer Gemeinschaft über intime Dinge zu sprechen. (Emily Mitchell, Rooney Mara, Claire Foy v.l.) Universal Pictures Doch nach den grausamen Ereignissen können die Frauen ihre Religion immer weniger mit der gelebten Lebensrealität in Einklang bringen. Schließlich müssen sie eine mutige Entscheidung treffen. (Judith Ivey, Claire Foy) Universal Pictures Die Frauen treffen sich auf dem Heuboden ihrer Gemeinde und stellen fest, dass sie nur drei Optionen haben: Bleiben, Fliehen oder Kämpfen. Welche werden sie wählen? (Michelle McLeod, Judith Ivey, Rooney Mara, Claire Foy, Sheila McCarthy, Jessie Buckley v.l.) Universal Pictures Der einzige Mann der Runde ist August Epp (Ben Whishaw), der in der Diskussion Protokoll führt. Universal Pictures DIE AUSSPRACHE basiert auf dem gleichnamigen Roman der mehrfach preisgekrönten Autorin Miriam Toews. (Liv McNeil, Kate Hallett) Universal Pictures In den Hauptrollen ist eine beeindruckte Besetzung zu sehen, darunter die zweimal oscarnominierte Rooney Mara Rooney Mara, die zweifache Emmy Gewinnerin Claire Foy und die Oscar® - und BAFTA-Nominierte Jessie Buckley. Darüber hinaus agiert die vierfache Oscar®-Preisträgerin Frances McDormand (Nomadland) nicht nur vor der Kamera, sondern hat DIE AUSSPRACHE auch produziert. Universal Pictures Regisseurin Sarah Polley über ihren Film: „Als ich Miriam Toews’ Buch gelesen habe, ging es mir tief unter die Haut, Fragen kamen auf und Gedanken zu der Welt, in der ich lebe, die ich nie zuvor artikuliert hatte. Fragen über Vergebung, Glaube, Machtsysteme, Trauma, Heilung, Strafbarkeit, Gemeinschaft und Selbstbestimmung.“ (Liv McNeil, Kate Hallett v.l.) Universal Pictures