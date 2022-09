Billy Kuckuck - Mutterliebe

Anja Knauer zählt zu den bekanntesten Gesichtern in ARD und ZDF und ist auch immer wieder im Kino zu sehen. Ihren Durchbruch hatte sie mit 24 Jahren in der Märchenkomödie „Küss mich Frosch“, für die Hauptrolle bekam sie eine Emmy-Nominierung, den „Emil“ und den Erich Kästner Fernsehpreis.

Ende September können wir sie nun auch in einer SWR-Produktion erleben – in der beliebten Serie um die Gerichtsvollzieherin „Billy Kuckuck“ spielt sie neben Aglaia Szyszkowitz eine Frau am Rande ihrer Existenz, die obdachlos und schließlich arbeitslos wird. Es ist die Rolle einer vom Leben gebeutelten, einsamen Frau, die Anja Knauer überaus überzeugend und berührend verkörpert. In SWR2 am Samstagnachmittag spricht sie über diese besondere schauspielerische Herausforderung und ihre persönlichen Erfahrungen bei den Dreharbeiten in Mainz. mehr...