Nach den Sandalenfilmen kommen nun die Sandalen-Serien. „Barbaren“ war ein Überraschungserfolg auf Netflix, die Serie „Romulus“ geht in der Zeit noch weiter zurück. Der sagenumwobenen Gründung Roms versucht sie historisch so nahe wie möglich zu kommen. Ein Brüderpaar ist dabei, eine Kriegerin im Wolfskostüm und viel Trommeldramatik. Ein italienisches „Game of thrones“ ist es dennoch nicht. Gedreht wurde in einer Frühform der lateinischen Sprache.

Magenta TV, 10 Teile ab 01. Januar mehr...