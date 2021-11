Sabin Tambrea zählt zu den außergewöhnlichsten Schauspielern auf der Theaterbühne und im Film, seine Darstellung markanter Rollen umgibt oft die Aura des Geheimnisvollen. In Ludwig II., Narziss und Goldmund, Babylon Berlin und Ku’damm‘ 56/59/63 hat Sabin Tambrea gezeigt, wie sehr er Herausforderungen liebt und extreme Charaktere bis an die Grenze des Möglichen auszuloten versteht. Dass der in jungen Jahren ausgebildete Musiker, den es dann an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin verschlug, ein Multitalent ist, beweist er erneut mit seinem Debütroman „Nachtleben" (Atlantik Verlag / Hoffmann & Campe). Ein wunderbares Buch über die Liebe zweier Menschen, die das Schicksal auseinandertreibt, und die sich dennoch nicht verlieren. Ein Roman, der sich in Traumwelten bewegt und in dem Schmerz und Humor fein miteinander verwoben sind – ein Buch, das weit über die Liebesthematik hinaus geht, indem es die große Frage nach dem Ursprung des Universums stellt. mehr...