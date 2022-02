Geschlechterverhältnisse in der Filmbranche seien alles anders als ausgewogen, sagt die Initiative Pro Quote Film, die zum Start der Berlinale symbolisch die gesammelte Gleichstellungs-Schieflage Kulturstaatsministerin Claudia Roth überreicht hat. „Der Gender Pay Gap ist in der Filmbranche sehr hoch“, sagt Esther Gronenborn, Regisseurin und Teil des Pro Quote Film-Vorstands. Frauen seien in kreativen Entwicklungen sowie in produktiven Prozessen unterrepräsentiert. Ein Beispiel dafür sei, dass die Hälfte der Regie-Absolvent*innen weiblich ist, es aber einen Überhang an männlichen Quereinsteigern als Regisseure gäbe, erklärt Gronenborn. mehr...