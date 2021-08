,,Als der „Kölner Treff“ anfing und Alfred Biolek auf dem Sofa saß, haben wir haben mit offenem Mund davorgesessen, das war wirklich anders als das deutsche Fernsehen“, so erinnert sich die Fernsehkritikerin Klaudia Wick an den Entertainer Alfred Biolek und seinen plaudernden-lässigen, aber immer gut informierten Ton. Ein Ton, der neu war im deutschen Fernsehen. Bioleks Karriere habe von den 70er Jahren bis in die 2000er Jahre all das ins Fernsehen hervorgeholt, von dem man später dachte, man würde es kennen, weil das eben Deutsches Fernsehen sei. Doch es sei der Verdienst Bioleks, dieses Fernsehen den Fernsehzuschauer*innen beigebracht zu haben. Besonders Sendungen wie „Bio’s Bahnhof“, einer großen internationalen Musik-Show, in der Leute auftraten, die man damals noch nicht kannte, die später aber zu Stars wurden, habe man Alfred Biolek zu verdanken: „Das deutsche Fernsehen ist von ihm maßgeblich geprägt worden“, sagt Klaudia Wick. Alfred Biolek war am Freitagmorgen in Köln verstorben. Er wurde 87 Jahre alt. mehr...