Lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Deutsche noch keine genaue Vorstellung, was sich in den Konzentrationslagern abgespielt hatte. Das änderte die US-Serie „Holocaust“ 1979. Sie war der Beginn der deutschen Erinnerungskultur. Zwei Jahre später eine weniger bekannte, aber mindestens genau so wichtige Etappe: das Erste sendete Interviews mit KZ-Überlebenden unter dem Titel „Zeugen - Aussagen zum Mord an einem Volk“. Sie waren nach langer Vorbereitung in Israel und Polen entstanden. 40 Jahre danach zeichnet eine Dokumentation diesen Weg noch einmal nach. Sie trifft einen eigenen Ton und zeigt selbst ein probates Mittel, wie man den Schrecken der Zeit für ein heutiges Publikum aufarbeiten kann: sie setzt Erinnerungen und biographische Details in berührenden Animationen des Graphic Novel Künstlers Vincent Burmeister um. mehr...