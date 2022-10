Staffel 3 von „Babylon Berlin“ von Tom Tykwer

Nicht mehr lange bis zur Fußball-WM in Katar. Die Kritik an der Vergabe an den Wüstenstaat ist nicht verstummt, im Gegenteil. Seither wird auch der Fußballweltverband FIFA noch kritischer beäugt. In der ARD Mediathek startet jetzt ein TV-Projekt, dass die ganzen dunklen Geschäfte rund um den Fußball beleuchten will: „Das Netz“. Highend-Serien aus verschiedenen europäischen Ländern erzählen Geschichten um Korruption, Doping oder Menschenhandel. Den Anfang macht die Serie „Spiel am Abgrund“ aus Deutschland, u.a. mit Birgit Minichmayr und Max von der Groeben. mehr...