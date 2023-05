Berührende Vater-Suche in der ARD Mediathek: „Vater, Komponist, Fremder“ über Volker David Kirchner und seinen Sohn

per Mail teilen

ARD Doku über ein Musiker-Vater-Sohn-Duo zum Vatertag: Volker David Kirchner war ein namhafter Komponist. Zwei Jahre nach dessen Tod geht sein Sohn David auf Vatersuche und findet sich selbst.

Ab dem 17. Mai ist die Dokumentation „Vater, Komponist, Fremder“ in der ARD Mediathek zu sehen. SWR SWR

Eine Reise zu dem Vater und sich selbst

Lange irrt der Popmusiker aus Mannheim über den Friedhof in Mainz Drais, bis er das Grab gefunden hat. Seit sein Vater vor zwei Jahren starb, war er nicht mehr hier. Nun ist er zurückgekehrt, um eine Reise anzutreten:

„Ich suche mich halt irgendwie selbst in der Welt und kann mich nicht so richtig finden, so lange ich ihn nicht gefunden habe.“

Volker David Kirchner war ein namhafter Komponist für zeitgenössische Musik, schrieb Opern, Sinfonien, Klangtheaterstücke. Über 30 Jahre gehörte er zur Crème de la Crème der deutschen Avantgarde.

Kirchner war ein schwieriger Zeitgenosse, der sich mit Institutionen und einflussreichen Persönlichkeiten überwarf und der sich in der Beständigkeit des Familienlebens eingeengt fühlte. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Martin Schutt

Die Musik stand über allem

Mit vielversprechenden Klassik-Talenten verbrachte er mehr Zeit als mit seinen eigenen Kindern: Erika Geldsetzer war eine von ihnen. Für ihr renommiertes Fauré-Quartett schrieb der Vater mehrere Kompositionen. David trifft sie an der Musikhochschule Karlsruhe.

„Weißt du, was das für ne Ehre für mich wahr, als dein Vater mit dem ersten Klavierquartett vor mir stand, ich hab damit nicht gerechnet, das war ne Überraschung! Das vierte wartet noch auf die Uraufführung, das kommt auch bald."





Erika Geldsetzer ist seit dem Gründungsjahr 1995 die Geigerin des Fauré Quartett und seit 2014 Dozentin für Violine an der Universität der Künste in Berlin. Tim Klöckner

Musik statt Ruhm

David ist sich sicher, sie hat seinen Vater von der „wahrhaftigsten Seite“ kennengelernt. Von ihr will er wissen, ob für Volker David Kirchner Ruhm wichtig war.

„Ihm war seine Musik wichtig. Ihm war wichtig, dass die Musik gespielt wird, aber nicht um bedeutend zu sein, sondern um der Musik willen. Darum haben wir ihn auch alle sehr verehrt und ernst genommen“.

„Bekannt im Land“ Porträt über Volker David Kirchner:

Der 10jährige David staunte

Die Spurensuche führt auch in den Mainzer Dom. 1993 kam hier die Missa Moguntina von Volker David Kirchner zur Uraufführung. „Ich bin als Kind schon oft in diesem Dom gewesen und hab sehr frühzeitig den Wunsch gehabt: Ich möchte für diesen Raum mal ein Stück schreiben“, so Kirchner über den Ort.

David, damals 10 Jahre alt, war als Sängerknabe an der Aufführung beteiligt und sehr beeindruckt:

„Meine erste musikalische Erfahrung ist die Musik meines Vaters und ich hatte eine furchtbare Angst vor dieser Musik als kleiner Junge. Ich konnte mir das immer nicht vorstellen: Wie kann aus meinem Vater solch dämonische Musik kommen?“

Wirklich genial!

Julian David Kirchner SWR Daniel Schoenemond

Nach 30 Jahren trifft David hier den damaligen Domkapellmeister wieder, Matthias Breitschaft. Mit ihm war sein Vater eng befreundet:

„Die Musik deines Vaters war in vielen Bereichen wirklich genial. Vor allem deshalb, weil er einen Sinn hatte für Klang. Für den Klang unserer Zeit aber auch für versöhnliche Töne.“

Matthias Breitschaft über Kirchner: „Wenn du in diese Musik mal reinhörst, da eröffnet sich ein Kosmos!“ IMAGO imago images/Thomas Frey

Scharfe Kritik am Kulturbetrieb

Aber warum wurde Volker David Kirchner, dieser große Sohn der Stadt, in Mainz seit der Jahrtausendwende nicht mehr aufgeführt, will David wissen. Lag es an der vernichtenden Kritik am der Mainzer Kultur-Politik zum Gutenberg-Jahr 2000?

„Was die Stadt Mainz angeht, kann man von Kultur ohnehin nicht reden. Was sich da allein im Gutenbergjahr abgespielt hat, das ist alles ganz schlimm.“

David Julian Kirchner forscht und stößt auf teils unbequeme Wahrheiten

„Irgendwie überträgt sich da auch was auf mich, ich bin ja selber Musiker und Künstler und existentiell abhängig von staatlich subventionierten Kultur-Playern. Überall ist das Theater DER Arbeitgeber gewesen. Es schüchtert mich irgendwie ein, die zu kritisieren, weil ich Angst habe, keine Jobs zu bekommen.“

Immer mehr wird die Vater-Suche zur Selbstfindung. David entdeckt eine entscheidende Ähnlichkeit zu seinem Vater: „Die Musik stand für ihn über allem, über seinen persönlichen Interessen und über menschlichen Konflikten. So ist es bei mir auch“.

Für seine Kunst nimmt David Julian Kirchner ein Leben an der Armutsgrenze in Kauf. In dieser Entschlossenheit fühlt er sich seinem vor zwei Jahren verstorbenen Vater ganz nah. Von ihm hat er gelernt: „Immer den eigenen Weg gehen!“.

