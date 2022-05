Er? Sie? Oder irgendwas dazwischen? Mit welchem Pronomen sie angesprochen werden wollen ist für ziemlich viele Menschen mittlerweile nicht mehr so eindeutig. Bezeichnungen wie „divers“ oder „nonbinär“ verbreiten sich zwar langsam, aber die damit verbundenen Vorurteile sind immer noch vorhanden. Eine Miniserie im ZDF erzählt jetzt von einer jungen Frau, die merkt, dass sie das genau nicht ist: eine junge Frau.

Auf der Suche nach der eigenen Identität

Kurze blonde Strubbelhaare, Schlabberpulli und darunter meist zwei enge Sport-BHs. Was sie als Frau kenntlich machen könnte, versucht Charlie zu verstecken. Was das genau bedeutet, checkt die 20-Jährige noch nicht wirklich. Die Attitüde in der Offenbacher Plattenbausiedlung geht Richtung Vorstadt-Hip-Hopper. Aber eher zart als hart.

Charlie (Lea Dindra) fühlt sich weder als Frau noch als Mann, doch was ist Charlie dann? Das Suchen und Finden der eigenen Nicht-Binarität katapultiert dabei nicht nur Charlie, sondern auch Charlies Umfeld aus der Komfortzone und rüttelt an scheinbar unumstößlichen Wahrheiten. ZDF/ Tatiana Vdovenko / Serviceplan

Die Serie „Becoming Charlie" findet den richtigen Ton im Umgang mit ihrem Thema

Drehbuchautor*in Lion Lau und die Regisseurinnen Kerstin Polte und Greta Benkelmann jagen Charlie so ein bisschen durch das Labyrinth von Erwartungen, Sehnsüchten und Gefühlen und unterlaufen damit die Gefahr, dass die eigene Identität zum Kampfplatz wird. Das Format von sechsmal 15 Minuten gibt den Rhythmus vor, schnelle Schnitte und eine verspielte Bildgestaltung nehmen dem Ganzen wohltuend die Schwere, ohne das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen.

Die Psychologiestudentin Ronja (Sira Anna Faal, r.) wird für Charlie (Lea Drinda, l.) immer wichtiger, nicht nur, weil sie weiß, dass die Welt der Sexualität größer ist, als Charlie ahnt. ZDF/ Tatiana Vdovenko / Serviceplan

Hauptdarstellerin Lea Dindra überzeugt in der Titelrolle

Die junge Hauptdarstellerin Lea Dindra ist nach einem bemerkenswerten Auftritt bei der Neuauflage von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ hier in ihrer ersten richtigen Hauptrolle zu sehen. Und sie schafft eine großartige Balance, ist draufgängerisch und verletzlich, spielt mit Blicken, Bewegungen, Stimmlagen, die das scheinbar Weibliche, und vermeintlich Männliche in der Schwebe halten. Charlie tastet sich vorsichtig voran an die Frage wer oder was sie eigentlich ist.

Kein Abdriften in den Sozialkitsch

Queere und Transgender-Themen sieht man nun häufiger in Fernsehserien. Im Vergleich zu internationalen Topserien wie „Queer as Folk“ oder „Pose“ wirken deutsche Geschichten zu häufig noch belehrend oder driften ab in Sozialkitsch. „Becoming Charlie“ ist anders - die Serie trifft einen guten Ton, glänzt mit einem tollen Ensemble, zerredet nichts und macht Queerness nicht zum „Problemfall“, sondern feiert, wie „krass“ und vielfältig die Natur sein kann. Das sollten sich alle Geschlechter unbedingt anschauen