„Die Grenze zwischen Moral und Recht wird ständig neu verhandelt“ sagt der ehemalige Bundesrichter und Kolumnist Thomas Fischer. Was strafbar sei und was nicht, richte sich sehr stark auch nach Stimmungen in der Gesellschaft, erklärt Fischer in SWR2: „Wir erleben heute einen ganz anderen Blick auf das Sexualstrafrecht als vor fünfzig oder vor hundert Jahren.“ In seinem neuen Buch „Sex and Crime“ erklärt er wie sich dieser Rechtsbereich in Zeiten von #Metoo und Kinderpornografie weiterentwickelt. mehr...