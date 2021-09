„Komödien sind dieses Jahr mehr gefragt als sonst“, sagt Daniela Kötz, Programmdirektorin beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen. „Die Leute hungern nach was Leichtem und gehen nicht so gerne in Problemfilme“, so Kötz. Die aber trotzdem dominieren beim Festival: Klimawandel, Migration und politischer Extremismus seien 2021 die Topthemen der deutschen Filmemacher und -macherinnen. Am Sonntag, 19. September, geht das Filmfestival in Ludwigshafen mit der Preisverleihung zu Ende. mehr...