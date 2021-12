Olli Dittrich über seine Satire-Doku „Ich war Angela Merkel“: Auf den Spuren der Kanzlerin

„Als Allheilmittel in der Pandemie sollte man sich nicht so ernst nehmen, das tut uns allen wahnsinnig gut in Zeiten, wo sich so viele Menschen so unendlich wichtig vorkommen“, sagt der Mainzer Kabarettist Lars Reichow im Gespräch mit SWR2. Am 28. Dezember startet seine neue Sendung „Comedy vom Rhein“ aus der Vinothek am Binger Rheinufer im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek. In der neuen Show soll das Alltagsleben im Fokus stehen. Die Pandemie sei hiervon ein Teil, so Reichow, jedoch sei der Alltag auch lange ohne Corona ausgekommen und Urthemen der Komödie wie Familie und überhaupt der Mensch die größten Inspirationsquellen. mehr...