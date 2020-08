„Ich habe so viele Gefühle in meinem Körper erlebt wie nie zuvor“, begeistert sich Eric Gauthier im Gespräch mit SWR2 über seinen Besuch in Israel. Auf der ersten Station seines Projekts „Dance around the world“, das der SWR in der gleichnamigen Doku zeigt, erlebt der Stuttgarter Tanz-Star das Nebeneinander von klassischem Ballett und Modern Dance, besonders in Tel Aviv. mehr...