Das Grimme-Institut hat am 11. Mai 2021 die Gewinner*innen des renommierten Fernsehpreises bekannt gegeben. Für den SWR sind von sechs Nominierten zwei mit einem der begehrten Preise ausgezeichnet worden: Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (besondere journalistische Leistung) und der Kurzfilm Masel Tov Cocktail (Kinder und Jugend).

Mai Thi Nguyen-Kim für besondere journalistische Leistung ausgezeichnet

Mai Thi Nguyen-Kim betreibt die Wissenschaftsendung „maiLab“ für den jungen Kanal funk. SWR funk/Melanie Gath

Mai Thi Nguyen-Kim hat den Grimme-Preis in der Kategorie „besondere journalistische Leistung“ für „ihre sowohl wissenschaftlich hochkompetente als auch breitenwirksame Informationsvermittlung zum Thema Corona in ihrem funk-Format 'maiLab' sowie bei ihren Moderationen von „Quarks – Corona in 5 Minuten“ erhalten.

Grimme-Preis für „Masel Tov Cocktail“ in der Kategorie Kinder und Jugend

In der Begründung der Jury heißt es: Antisemitismus, der mediale Diskurs – das sei ein schmaler Grat, den die Autoren und Regisseure von „Masel Tov Cocktail“ betreten. Aber der Balanceakt gelänge ihnen meisterhaft.

Der 16 jährige Dima (Alexander Wertmann) ist Sohn russischer Einwanderer, Schüler am Gymnasium und er ist Jude. Nachdem ein Klassenkamerad ihn mit einem Juden-Witz provoziert, schlägt Dima ihn. ard-foto s2-intern/extern SWR / Filmakademie Baden-Württemberg Bild in Detailansicht öffnen Für Dima hat sein Verhalten einen Schulverweis zur Folge, verbunden mit der Auflage, sich bei seinem Klassenkameraden zu entschuldigen. ard-foto s2-intern/extern SWR / Filmakademie Baden-Württemberg Bild in Detailansicht öffnen Auf dem Weg zur erzwungenen Entschuldigung führt zu einer Vielzahl von Begegnungen mit Menschen, die alle eine Haltung zu Juden, zum Judentum, zu dem, was sie für erwähnenswert halten, haben. ard-foto s2-intern/extern SWR / Filmakademie Baden-Württemberg Bild in Detailansicht öffnen Vom naiven Philosemitismus, über Ignoranz, Zionismus bis zum Antisemitismus erlebt Dima wie im Zeitraffer, was in Deutschland zum Judentum gedacht und laut oder leise gesagt wird. ard-foto s2-intern/extern SWR / Filmakademie Baden-Württemberg Bild in Detailansicht öffnen Die beiden Regisseure Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch. ard-foto s2-intern/extern SWR / Filmakademie Baden-Württemberg Bild in Detailansicht öffnen

Alle Zutaten in diesem Cocktail stimmten: Drehbuch, Kamera, Schnitt und Regie präsentierten mit perfektem Timing starke Bilder und Aussagen, die in sehr kurzer Zeit zeigten, was es heute bedeutet, in Deutschland jüdisch zu sein. Das alles mit einer Energie und einem Tempo, das die Zuschauer*innen kaum atmen ließe.

Vom SWR waren für die Grimme-Preise 2021 außerdem nominiert: Fiktion: „Exit“, „Kopfplatzen“ und „Now or never“ Info & Kultur: „Die Unbeugsamen – Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen“ Besondere journalistische Leistung: Xenia Böttcher Kinder & Jugend: „Ich in der Krise?! – Petja aus Moskau“

Der Grimme-Preis

Der Grimme-Preis würdigt Fernsehsendungen, die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind — zugelassen sind auch Beiträge, die in Mediatheken, bei Streamingdiensten oder auf Videoplattformen veröffentlicht wurden.

Die Auswahl der Preisträger treffen unabhängige Jurys aus Medienwissenschaftler*innen, Journalist*innen und Bildungsfachleuten.

