Das FernsehfilmFestival Baden-Baden zeigt jedes Jahr die besten deutschsprachigen Fernsehfilme des Jahres. 12 Filme liefen im Wettbewerb um den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.

Die Preisträger des FernsehfilmFestivals Baden-Baden 2019 Schwarzwald Tatort „Für immer und dich“ gewinnt den Fernsehfilmpreis der deutschen Akademie der Darstellenden Künste 2018 führte von Heinz erstmals bei einem Tatort Regie. Im Schwarzwald-Tatort "Für immer und dich" steht ein ungleiches Paar im Mittelpunkt, das in Konflikt mit der Polizei gerät. Pressestelle ARD Foto Die Jury begründet ihre Entscheidung folgendermaßen: “Hervorragende schauspielerische Leistungen, eine Kamera, die Räume eröffnet, Kostüm und Ausstattung, Schnitt und Musik – alles trägt bei zu einem kongenialen und herausragenden Werk. Zudem zeigt der Film ganz nebenbei und selbstverständlich, dass wir in einer multiethnischen Gesellschaft leben.“ Sonderpreis für herausragende künstlerische Leistungen für Dietrich Brüggemann Mit einem Sonderpreis ehrt das Festival Dietrich Brüggemann für Regie und Drehbuch von „Murot und das Murmeltier“. Hervorgehoben wird die „...spannende, gewitzt philosophische und spielerisch selbstreferentielle Zeitschleifengeiselnahmegeschichte“des Tatorts mit Ulrich Tukur. Tatort „Murot und das Murmeltier”: Als sich LKA-Ermittler Felix Murot morgens zu einer Geiselnahme in eine Bank begibt, versucht er den Bankräuber zur Aufgabe zu überreden. Im letzten Moment geht etwas schief. Murot wird erschossen und wacht schweißgebadet zu Hause wieder auf. Alles wiederholt sich. Wieder wird er zu dem Banküberfall gerufen. Murot ist gezwungen, die Handlung wieder und wieder durchzuspielen. ard-foto s1 HR Auch die Filmstudenten votieren für den Murot-Tatort Die Studierenden von vier Filmhochschulen befinden, dass der „Tatort – Murot und das Murmeltier“ etwas schafft, das öffentlich-rechtliche Produktionen viel zu selten gelingt: Eine Seherfahrung zu schaffen, die mitreißt und unterhält, die Tiefgang ohne pädagogische Überdeutlichkeit liefert und generationenübergreifend Zielgruppen anspricht“. Sonderpreis für schauspielerische Leistung an Karl Markovics Der diesjährige Sonderpreis für herausragende schauspielerische Leistungen wird Karl Markovics für seine Darstellung des Bürgermeisters Michael Unterguggenberger in „Das Wunder von Wörgl“ verliehen. „Das Wunder von Wörgl”: Der neue Bürgermeister von Wörgl, Michael Unterguggenberger, will mit „Arbeitswertscheinen“ mitten in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre die Gemeinde sanieren. Außer Ehefrau Rosa will niemand das „Spielgeld“ akzeptieren. Selbst Sohn Michi glaubt lieber den Naziparolen von Metzger Toni. Erst nach einem Appell des Pfarrers beginnt die Wirtschaft mit den Arbeitswertscheinen zu florieren. Doch für manche wird Unterguggenberger gerade damit zu einer großen Bedrohung. ard-foto s1 BR

Hans Abich Preis für die Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz

Die Regisseurin und Drehbuchautorin Julia von Heinz erhält den Hans Abich Preis 2019, ausgezeichnet wird sie vor allem für ihren Umgang mit Frauenrollen. Eine Kostprobe davon gab sie im Wettbewerb des Fernsehfilm Festivals mit dem SWR-Tatort „Für immer und dich“. Für ihre Regie gab es von der Fernsehfilm-Jury einhelliges Lob.

Die Fernsehfilme im Wettbewerb

Film Die Wettbewerbsfilme des FernsehfilmFestivals Baden-Baden 2019 „Hanne”: Nach ihrem letzten Arbeitstag vor der Pensionierung erfährt Hanne (Iris Berben) von einer möglichen Krebserkrankung. Sie verbringt das Wochenende in einer fremden Stadt, um die Diagnose zu bekommen. Planlos lässt sie sich durch die schwere Wartezeit treiben. Dabei schwebt sie zwischen neuer Lust auf Abenteuer und nie gekannter Nähe zu anderen Menschen sowie panischer Angst. Auch wenn der Verdacht sich bestätigen wird: Hanne erkennt den Wert des Lebens, das man mit beiden Händen greifen sollte. ard-foto s1 NDR Julia von Vietinghoff Bild in Detailansicht öffnen Tatort „Für immer und Dich“: Ein Mann und ein Teenager fahren durch den Schwarzwald. Als ein Jugendlicher den beiden eine Laptoptasche klaut, wird der Mann nervös und verfolgt den Dieb. Wenig später hat er die Tasche wieder. Der Dieb und sein Moped aber liegen im Abgrund. Kommissar Friedemann Berg ermittelt, während seine Kollegin Franziska Tobler den Fall eines seit zwei Jahren verschwundenen Mädchens untersucht. Gibt es einen Zusammenhang? ard-foto s1 SWR Bild in Detailansicht öffnen „Tödliches Comeback”: Kleinganove Roy Singer setzt auf die Wiederbelebung seiner alten Combo Roy’s Four, inklusive Comeback-Show und Plattenvertrag. Frontmann der Band war allerdings Roys Sohn Bruno, damals zarte acht Jahre alt und 20 Jahre später immer noch wohnhaft bei Mutti. Heute ein Polizist mit Ambitionen. Mit Vater und Kompagnon Siggi zu Hause droht Brunos Leben völlig aus den Fugen zu geraten. ard-foto s1 NDR Bild in Detailansicht öffnen „Bist du glücklich?”: Nach 13 Ehejahren haben sich Sonja und Marc getrennt. Um ihr Wochenendhaus zu verkaufen, begeben sie sich auf eine letzte gemeinsame Fahrt. Als es zu einer Verzögerung kommt, müssen die beiden die Nacht in ihrem Haus verbringen. Die Suche nach den Gründen für das Scheitern ihrer Ehe führt Sonja und Marc in ihren Erinnerungen zurück in die Zeit des Glücks, des Streits und der unterschiedlichen Vorstellungen davon, was Liebe eigentlich ist. Im Morgengrauen ist das Paar an einem Punkt, an dem ein einziges Wort alles ändern könnte. ard-foto s1 HR Bild in Detailansicht öffnen Tatort „Murot und das Murmeltier”: Als sich LKA-Ermittler Felix Murot morgens zu einer Geiselnahme in eine Bank begibt, versucht er den Bankräuber zur Aufgabe zu überreden. Im letzten Moment geht etwas schief. Murot wird erschossen und wacht schweißgebadet zu Hause wieder auf. Alles wiederholt sich. Wieder wird er zu dem Banküberfall gerufen. Murot ist gezwungen, die Handlung wieder und wieder durchzuspielen. ard-foto s1 HR Bild in Detailansicht öffnen „Klassentreffen”: Vor 25 Jahren haben sie Abitur gemacht – oder es hätten machen können. Nun sehen sie sich beim Klassentreffen wieder, die ehemalige Klassenbeste, das ehemalige Genie, die Ex-Klassengöre, der Ex-Klassen- Arsch. Alle sind mittlerweile Mitte 40 und stehen auf einmal den Leuten gegenüber, mit denen sie sich damals ihr zukünftiges Leben erträumt haben. Ohne den vollständigen Lebensweg aller anderen Figuren zu kennen, improvisierten die Darsteller auf Basis ihrer Rollenprofile und der eigenen Lebenserfahrung. ard-foto s1 WDR Wolfgang Ennenbach Bild in Detailansicht öffnen „Das Wunder von Wörgl”: Der neue Bürgermeister von Wörgl, Michael Unterguggenberger, will mit „Arbeitswertscheinen“ mitten in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre die Gemeinde sanieren. Außer Ehefrau Rosa will niemand das „Spielgeld“ akzeptieren. Selbst Sohn Michi glaubt lieber den Naziparolen von Metzger Toni. Erst nach einem Appell des Pfarrers beginnt die Wirtschaft mit den Arbeitswertscheinen zu florieren. Doch für manche wird Unterguggenberger gerade damit zu einer großen Bedrohung. ard-foto s1 BR Bild in Detailansicht öffnen „Lotte am Bauhaus“: Die Tischlerstochter Lotte Brendel kommt an das Weimarer Bauhaus, die Schule für Kunst und Gestaltung unter dem charismatischen Walter Gropius. Dank ihrer Kreativität setzt sie sich durch und entwickelt mit ihrem Freund Paul gemeinsame Projekte, muss aber als Frau trotz propagierter Gleichberechtigung um Anerkennung kämpfen. Auch der zunehmende Druck, dem das Bauhaus durch rechtskonservative und nationalistische Kräfte ausgesetzt ist, macht sich bemerkbar. ard-foto s1 MDR/ARD Degeto/SWR - Stanislav Honzik Bild in Detailansicht öffnen

Mehrheitlich weiblich besetzte Jury beim FernsehFilmfestival

Ein großes Themenspektrum hat die mehrheitlich weiblich besetzte Jury an den ersten beiden Tagen des FernsehfilmFestivals in Baden-Baden bereits behandelt. Viel Zustimmung gab es für den Film „Play“ über ein computerspielsüchtiges Teenie-Mädchen. Der Sat1-Film „Ein ganz normaler Tag“ über rassistische Gewalt und Zivilcourage wurde dagegen verrissen.

Abbilden, was in der Gesellschaft gerade passiert

Viele gesellschaftspolitische Themen würden in den Filmen aufgegriffen, von Spielsucht bis Familiendramen, so Festivalleiterin Catrin Ehrlich in SWR2. „Die zwölf Filme bilden ab, was in unserer Gesellschaft gerade passiert“, so die Festivalleiterin.

Murmeltier-Tatort mit Ulrich Tukur

Ulrich Tukur gehört zu den renommiertesten Filmschauspielern Deutschlands. Bekannt ist er für seine Rolle als Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort. „Murot und das Murmeltier” gilt als einzigartiger, experimenteller Film, in dem Murot wie in einem Wachtraum das Tatgeschehen immer wieder neu durchleben muss.

Tatort zu Missbrauch und Kindesentführung nach dem Fall Maria H.

Der Fall der Maria H. aus Freiburg hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ein 13-jähriges Mädchen wird vermisst, über fünf Jahre ist sie unterwegs mit einer älteren Internetbekanntschaft. Vor einigen Monaten ist sie nach Hause zurückgekehrt, der Mann wurde später verhaftet. Zu dem Zeitpunkt war der Schwarzwald-Tatort „Für immer und dich“ schon fast fertig, der am 10. März in Das Erste gelaufen ist.

„Lotte am Bauhaus” über Misogynie in der Architekturschule

In Anlehnung an das Leben der Kunsthandwerkerin Alma Buscher erzählt der ARD Mittwochsfilm „Lotte am Bauhaus” die schwierigen Bedingungen für Frauen an der Architekturschule während der 20er Jahre. Obwohl Frauen prägende Ideen hatten und das Bauhaus für Frauen offen sein wollte, prallten sie auf zunehmende Ablehnung und auch Misogynie, so die Buchautorin Ulrike Müller.

FernsehfilmFestival Baden-Baden 2019 vom 25. bis 29. November im Kurhaus Baden-Baden.