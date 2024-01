Wes-Anderson-Hype im Netz

Netzkultur am 17.2.2018 von Kathrin Hondl



Die Filme von Wes Anderson sind voller starker Motive. Mit seinem Streifen, „Isle of Dogs“ eröffnete die diesjährige Berlinale. 2014 machte sie auf mit „Grand Budapest Hotel“. Die Bildsprache des US-Regisseurs ist ein beliebtes Thema im Internet. „Accidentally Wes Anderson“ heißt das Motto: Anderson-Fans posten Fotos von Orten und Gebäuden, die aussehen, als seien sie aus einem Anderson-Film.

Nicht zufällig, sondern sehr absichtlich

Ein Foto voller Hunde sticht sofort ins Auge auf dem Instagram-Account „Accidentally Wes Anderson“. Das Bild zeigt die Helden des neuen Anderson-Films „Isle of Dogs“.„Not accidental, but very much intentional“ – also „nicht zufällig, sondern sehr, sehr absichtlich“, heißt es in der Nachricht an die mehr als 200.000 Follower.

Es ist eine Community, die die Welt mit Wes Andersons Augen sieht. Und die überall auf der Welt Locations und Gebäude aufspürt, die aussehen wie aus einem Wes Anderson-Film: „Accidental Wes Anderson“ eben.

Designte, perfekt symmetrische Bilder

Von „Rushmore“ über die „Royal Tennenbaums“ und den „fantastischen Mister Fox“ bis „Grand Budapest Hotel“ - Andersons Filme charakterisiert eine ganz eigene, eigenartige Ästhetik: Seine durchdesignten und meist perfekt symmetrischen Filmbilder zeigen in bunten Farben den diskreten Charme vergangener Zeiten.

Im Jugendstil-Kaufhaus von Görlitz zum Beispiel drehte Anderson „Grand Budapest Hotel“ – Vintage-Pop mit roten Fussböden und rosa Wänden und Fassade. Und wie ein Saal aus dem Film-Hotel wirkt auch das „Sketch“, ein real existierendes Restaurant in London: Rosa Wände, rosa Polstersessel, ein Fussboden mit grafischem Zick-Zack-Muster.

Fotos aus dem „Sketch“ tauchen immer wieder auf bei Reddit. Seit ein paar Monaten gibt es auf der Website nämlich den Subreddit „Accidental Wes Anderson“. Wie auf Instagram und Twitter teilen und kommentieren dort Menschen aus aller Welt Ansichten potentieller Drehorte für Wes Anderson-Filme.

Jetzt sucht die Community selbst neue Drehorte

„Kann es sein, dass Wes Anderson diesen subreddit selbst gegründet hat?“ fragte ein User dort neulich sogar. Schließlich ist bekannt, dass der Regisseur fünf Länder bereist hatte, allein um schließlich in Görlitz die richtige Kulisse für sein „Grand Budapest Hotel“ zu finden. Nun also hat sich tatsächlich im Internet eine beeindruckende Location-Scout-Community für den Regisseur gefunden. Einfach so, just for fun.

Wie wäre es zum Beispiel mit dem fast schon psychedelisch wirkenden Konferenzraum, der in Nordkorea entdeckt und fotografiert wurde: Froschgrün und Türkis ist der Saal dekoriert, an der Stirnseite genau in der Mitte zwei Diktatoren-Porträts.

Von der Mailänder Scala bis Feuerland

Oder die rot-goldenen Logen in der Mailänder Scala – frontal fotografiert ergeben sie ein Mosaik-Bild, wie es typisch ist für Wes Anderson. Besonders schön auch, aus rötlichem Holz mit blauen Sitzen: die alte Eisenbahn vom Ende der Welt, im argentinischen Feuerland.

Und sehr witzig – wenn auch nur bedingt zum aktuellen Hunde-Film passend – ein aktuelles Foto bei reddit: „my cat“ – eine perfekt mittig auf einem altmodischen Sofa posende Katze. „Die braucht jetzt nur noch einen ‚Wes-Andersonesken’ Namen“ so ein anerkennender Kommentar. Unser Vorschlag: Max Fischer!