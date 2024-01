La Zona - Leben im atomaren Sperrgebiet

Von Karsten Umlauf



Eine Atomkatastrophe ist die Ausgangslage der spanischen Serie „La Zona - Do not cross“, einer Koproduktion von ZDF Neo und dem spanischen Sender Movistar. Drei Jahre nach einem Reaktorunfall an der nordspanischen Küste versucht die Regierung erste Bewohner wieder anzusiedeln. Doch in „La Zona" geschehen seltsame Dinge. Alle acht Folgen ab 1.6. in der ZDF Mediathek, ZDFneo zeigt jeden Samstag zwei Folgen.

Kontaminiertes Land Ein ruhig mäandernder Fluss unter einer beschaulichen Eisenbahnbrücke, dichter Laubwald links und rechts. Die nordspanische Landschaft könnte so idyllisch sein, aber es ist kontaminiertes Land, militärisches Sperrgebiet, streng bewacht von Männern mit Schutzanzügen und Atemmasken. Reger Schmuggelhandel in der Zone Dennoch versuchen Schmuggler wie die junge Zoe immer wieder die Wachen zu umgehen, um Waren aus der sogenannten „Zone“ zu bringen. Als die Polizisten sie verfolgen, treffen sie in einer alten Lagerhalle auf Wölfe und finden Zoes Onkel Esteban tot, kopfüber von der Decke baumelnd. Serie zwischen Horrorfilm, Krimi und Ökothriller Es ist ein starker, schockierender Beginn für eine Serie, die fortan zwischen Horrorfilm, Krimi und Ökothriller pendelt und in dieser Mischung ziemlich einzigartig dasteht in der Fernsehlandschaft. Da ist auf der einen Seite die Regierung, die die meisten Menschen in einer Art Trabantenstadt Containersiedlung in Gijon untergebracht hat und nun versucht, zumindest ein paar Flecken am Rand der Zone wieder bewohnbar zu machen. Leben mit der Radioaktivität Auf der anderen Seite stehen Menschen wie die Ärztin Julia, die mehr und mehr realisiert, wie Menschen die unsichtbare Gefahr der Radioaktivität ausblenden, um ihren Alltag leben zu können. Oder der Kommissar Hektor, der bei dem Reaktorunfall seinen Sohn verloren hat, als einer der ersten Helfer vor Ort aber auch sein Leben riskierte und nun für viele ein Held ist. Er selbst ist aber abhängig von Schmerzmitteln und scheint seinen Platz im Leben verloren zu haben. Serie mit starker Sogwirkung Um Glaubhaftigkeit bis ins Detail oder raffinierte Figurenzeichnung geht es nicht in der Serie „La Zona“. Dennoch entwickelt sie im Lauf der Zeit einen immer stärkeren Sog, weil für den Zuschauer hinter der Folie einer mysteriösen Mordserie in der „Zone“ eine zugleich faszinierende und bestürzende Versuchsanordnung steht. Welcher Atomunfall sich genau zugetragen hat, erfährt man lange nicht. Die Serie lenkt die Aufmerksamkeit auf andere Fragen: Kann man sich nach einer solchen Katastrophe eine Art „Normalisierung“ überhaupt vorstellen? Die Sperrzone als rechtsfreier Raum Wie orientieren sich Menschen um diese Sperrzone als einem rechtsfreien Raum, der Desperados und Schwerverbrecher anzieht, der aber auch ganzen Ortschaften Arbeit gibt, weil von hier aus die sogenannten Liquidatoren mit ihren Geigerzählern ausziehen, um das Gelände zu dekontaminieren. Und wie sorgt man im Gefühl, sich ständig an einem Abgrund entlang zu bewegen, für Recht und Ordnung? Zwischen Fiktion und spanischer Realität Die Serie dürfte nicht nur als fiktive Dystopie zu verstehen sein, sondern auch als Ausdruck eines spanischen Generationengefühls: Vorstadttristesse, Arbeitslosigkeit, keine Aussicht auf Besserung und vom Rest der Welt ziemlich abgehängt. Von einer strahlenden Zukunft möchte man in dem Zusammenhang wirklich nicht reden.