Dauerbekiffter Althippie in "Beach Bum" von Harmony Korine

Harmony Korine zählt zu den wichtigsten Autorenfilmern Hollywoods. Er ist ein Filmemacher, der verstört und aneckt. Nach "Spring Breakers", seinem letzten Film vor sechs Jahren, kommt nun sein neues Werk ins Kino: "Beach Bum", eine Farce über den American Dream und den Kapitalismus.

Hauptsache Spaß: Drogen, Drinks und Mädchen

Moondog hat in seinem Leben viel Spaß. Eigentlich ist er Dichter, der gelegentlich Lesungen vor seinem grölendem Publikum hält. Die meiste Zeit aber verbringt er mit Bootstrips auf dem Meer oder hängt einfach am sonnenverwöhnten Küstenstrand von Florida ab, in Gesellschaft von Mädchen, Drogen und vor allem von Margharita-Drinks.

Erbe mit Auflage

Verheiratet ist er mit Minnie. Die hat genug Geld, um das Leben ihres Gatten so nebenbei mitzufinanzieren. Doch dann stirbt sie überraschend. Moondog erbt zwar, aber bevor er das Geld bekommt, muss er die einzige Bedingung des Testaments erfüllen und endlich sein Buch fertig schreiben.

Dauerbekiffter Althippie als Hauptfigur

So weit der großartige Plot dieses faszinierenden, einmaligen Films. Im Zentrum steht aber nicht die Handlung, sondern die Figur selbst und ihr Leben. Harmony Korine erzählt von einem Hippie, einem dauerbekifften, antibürgerlichen Satyr.

Lebenskünstler mit Hang zum Exzess

Matthew McConaughey spielt ihn frech und selbstgefällig, ein Lebenskünstler, der mit seinen Exzessen für die Zuschauer zur faszinierenden, aber auch gelegentlich abstoßenden Figur wird.

Faszination "White Trash"

Der "White Trash", der "weiße Müll", also jene Unterschichten Amerikas, die keiner besonderen Minderheit angehören, sondern dem, was einmal Mehrheit war, haben diesen Regisseur schon immer seltsam fasziniert.

Es geht um Hedonismus, um das Glück im Hier und Jetzt, ohne den Glauben an Gott und ein Morgen. Moondog will überhaupt nichts, außer Spaß. Seine Philosophie erklärt dieser moderne Dandy als ein "halluzinatorisches Verhältnis zur Welt"; so kann man nur in Florida oder in Kalifornien leben und das nötige Geld mitbringt. La Dolce Vita in Florida.

Kapitalismus-Farce

Man kann das Dekadenz nennen oder als als ein mit sicherem Gespür erstelltes Portrait unserer Zukunft beschreiben. Man kann darin auch eine ziemlich präzise Momentaufnahme der geistigen Situation unserer Epoche erkennen und eine Farce über den Stand des Kapitalismus.

Natürlich ist überhaupt nichts falsch daran, einfach nur Spaß haben zu wollen. Aber provozierend ist das schon. Harmony Korine zeigt damit das Provozierende an unser aller Leben. Korine ist außerdem ein großartiger Stilist, ein Künstler der Montage.

Hemmungslos düsterer und witziger Film

So oder so ist Harmony Korines "Beach Bum" ein hemmungsloser, düsterer und witziger Trip von einem Film. Das ist, so scheint es, auch ein Film zu #MeToo: Frauen finden ihn doof, Männer lustig, so zeigen die ersten Reaktionen. Nur die amerikanischen Kritikerinnen sind da mehr auf Männerlinie.

Ein ungewöhnlicher und schon darum sehenswerter Film ist dies auf jeden Fall. Der Rest liegt mal wieder im Auge der Betrachterin.