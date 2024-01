Ein letzter Job mit Michael Caine

Von Rüdiger Suchsland



Ein bisschen stoisch, lieber nichts tuend, als das Falsche, dabei hellwach, so kennt man Michael Caine in seinen besten Filmen. Seinen neuesten Auftritt hat er nun bei James Marsh in „Ein letzter Job“ (im Originaltitel majestätischer „King Of Thieves“). Caine spielt darin den Chef einer Safeknacker-Bande, die im Londoner Diamantenviertel Tresore ausrauben will.

Sympathische Gangster, überforderte Polizisten Ein Bankräuber-Film. Man hat das schon oft gesehen und sieht es trotzdem immer wieder gern. Man erfreut sich an sympathischen Straftätern, Opfern, denen der Verlust von der Versicherung gezahlt wird, und überforderten Polizisten. Michael Caine kann alles spielen All das gibt es auch hier. Der Grund, sich diesen Film anzusehen, ist trotzdem ein anderer. Er heißt Michael Caine. Caine ist ein unglaublich guter Darsteller, der alles spielen kann. Den charmanten großbürgerlichen Politiker in "Half Moon Street", den urbritischen Offizier in "Die Brücke von Arnheim", den Diener im Herrenhaus von "Batman", und den Proletarier aus den Vorstädten des Nordwestens in "Alfie". Steile Karriere in den "Swinging Sixties" Michael Caine, inzwischen 85 Jahre alt, hätte ursprünglich niemand diese Karriere zugetraut. Sein Vater schleppte noch Kisten auf dem Londoner Fischmarkt, der Sohn hatte blonde Wimpern und einen Akzent, mit dem man früher, zu Zeiten der Laurence Oliviers, Michael Redgraves und John Gielguds im Filmstudio erst gar nicht zum Vorsprechen gelassen wurde. Dann kamen die "Swinging Sixties", und weil der Arbeiterjunge nie etwas anderes werden wollte, bekam er seine Chance und nutzte sie. Keine Chance, konsequent genutzt Und genau das, einen Mann, der keine Chance hat, diese aber konsequent nutzt, spielt der große Michael Caine nun in diesem Film. "Ein letzter Job" heißt er auf Deutsch, der Originaltitel "King Of Thieves" klingt noch majestätischer. Räuber im Rentenalter in einer schwarzen englischen Komödie Caine spielt den Chef einer Safeknacker-Bande, die im Londoner Diamantenviertel Tresore ausrauben will. Dabei wird er unterstützt von einem weiteren halben Dutzend älterer Herren, ebenfalls gespielt von bekannten britischen Darstellern wie Jim Broadbent, Tom Courtenay und Ray Winstone. Es handelt sich also um Räuber im Rentenalter. Und weil dies auch eine schwarze Komödie ist, macht sich der Film ziemlich oft über die Gebrechen der älteren Herren lustig. Wer irgend kann, sollte den Film im englischen Original sehen. Denn Sprache ist auch Klassenbewusstsein, und nur dann hört man die einmalige echte Stimme von Michael Caine. Wunderbar ist jene Szene, in der Caines Figur erklärt, wie sich Diamanten voneinander unterscheiden. Rentner-Ganster haben Hochkonjunktur im Kino Es gibt allerdings auch handfeste Konflikte innerhalb der Gang. Sie streiten sich miteinander. Rentner-Gangster sind gerade in. Seit Anfang des Jahres sahen wir erst Clint Eastwood als fast 90-jährigen Drogenkurier, dann war Robert Redford als Gentleman-Bankräuber in Serie unterwegs. Da macht es auch keinen Unterschied, dass "Ein letzter Job" angeblich auf einer "wahren Geschichte" basiert. Derartige Plots sind in Mode, weil man damit auf das Seniorenpublikum zielt, systematisch unterschätzte älteren Herren und Damen. Michael Caine Superstar Aber Michael Caine ist kein Denkmal seiner selbst, und im in jeder Hinsicht der Jüngste von allen.