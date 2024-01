Das dunkle Reich der Soziopathen

per Mail teilen

Kulturthema am 5.8.2016 von Karsten Umlauf

Das EINE Darknet gibt es nicht. Auf jeden Fall darf man es sich nicht als einen zusammenhängenden Raum vorstellen, als Kehrseite des Internets, auf der Kriminelle wie auf einem großen Basar in ständigem Austausch miteinander stehen könnten. Es ist vielmehr eine Vielzahl von abgeschlossenen Hinterzimmern, in denen meist zwei Leute oder auch kleine Gruppen direkt miteinander kommunizieren über Dinge, die im Verborgenen bleiben sollen. Die Serie "Dark Net" lässt die technischen Fragen, wie das Ganze funktioniert, komplett außen vor. Sie interessiert sich für die Geschichten und Motive der Menschen, die sich in diesen Hinterzimmern bewegen. Aber auch dafür, wie grundsätzlich im Internet soziale Normen untergraben werden.

"Auf der anderen Seite unseres Bildschirms ist ein ganzes Universum. Ein gigantisches Fass ohne Boden. Hier werden Bilder zu Brandsätzen, Wörter zu Waffen und Algorithmen zur Währung."

Der Tonfall ist der amerikanischer Newsmagazine, die Geschichten bleiben oft an der Oberfläche. Ihr eher reißerischer Stil mag deutschen Tagesschau-Guckern zeitweise vorkommen wie ein Gruselkabinett des Abseitigen. Leute lassen sich Computerchips in die Haut einpflanzen. Andere überziehen ihre Ex-Freundin mit einer Cybermobbing-Attacke, Sadomasochisten entdecken das Smartphone, um per Chat ständig verbunden zu sein und genießen die totale Kontrolle ihres Alltags. Die Gefahr besteht, dass die tausenden von dunklen Netzverbindungen zu einem Expansionsraum des Abseitigen werden, der immer mehr auf das Online- und Offline-Leben ausgreift. Der selbsterklärte Anarchist Cody Wilson zum Beispiel hat ein Wikileaks für Waffen initiiert und kann darüber angeblich ein funktionsfähiges M16-Sturmgewehr nachbauen. Zu Hause, mit einem 3D-Drucker. Sein Knowhow verbreitet sich auch über das Internet.

"Jede selbstgebaute und unregistrierte Waffe ist wie ein Phantom, ein Schreckgespenst. Stell sie in deinem Hobbykeller her, verschenk sie an Freunde und Nachbarn. Zurzeit gibt es um die 500 Ghost Gunner im Land. Kleine, mobile Waffenschmieden, und niemand weiß wo."

Die Verbindung von Waffenhandel und extremistischer Weltsicht, die sich als politischer Protest geriert. Das ist wohl eine der gefährlichsten Tendenzen im weltweiten Netz. Es gibt aber auch Gegenmaßnahmen, zum Beispiel die Trickfigur Abdullah X, die ein ehemaliger Dschihadist entwickelt hat, um gegen die Radikalisierung im Internet zu kämpfen

"Ich kann nicht verstehen, wie diese Menschen blanken Hass und willkürliche Gewalt mit meiner Religion rechtfertigen wollen. Dieser Charakter wurde geschaffen, um die Teile des Internet zu erreichen, die anderen Kommunikationsstrategien verschlossen bleiben". Abdullah X

Das Netz begünstigt den Hang mancher Extrem-Individualisten, man könnte sie auch Soziopathen nennen, ihrer Wut oder ihrem Ärger auf irgendwas freien Lauf zu lassen. Mit Waffen oder Worten. Die schwarzen Onlinejournalistinnen Jamie und Mickey haben mit sogenannten Trollen zu kämpfen, die systematisch Hassmails verbreiten

"Rassenhetzerin, Negernutte, liberaler Spast. Wie werde ich noch genannt? Hure und Schlampe - das kommt immer."

Hasspropaganda, Waffen- und Drogenhandel, aber die Kommunikation unter dem Radar des Internets ist in autoritären Systemen für Dissidenten die einzige Möglichkeit, sich auszutauschen. Das Netz bietet somit erst einmal Freiheit, aber ohne moralisches Geländer. Ungesichert bleiben auch die Erkenntnisse von Journalisten.

Die Serie "Dark Net", die demnächst in eine zweite Staffel geht, stammt ursprünglich von dem privaten Medienunternehmen Vocativ. Das will auch seine sonstigen Nachrichtenstorys vor allem aus den verborgenen Seiten des Internets generieren und ist dafür mit spezieller Software ausgestattet. Von anderen Nachrichtenjournalisten sind diese Informationen im Moment nur schwer nachprüfbar. Von umfangreichen Einblicken unter die Oberfläche des Internets sind wir also immer noch ziemlich weit entfernt.