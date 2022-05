ARTE wird 30 – Zukunft als gesamteuropäischer Sender

Vor 30 Jahren wurde der deutsch-französische Kultursender ARTE gegründet. Seitdem hat er ein beeindruckendes Programm aufgebaut und entwickelt sich mittlerweile zu einem gesamteuropäischen Sender. Auch in der Zukunft will ARTE weiterhin ein Garant für konstruktiven Journalismus sein, der Lösungen für die drängendsten Probleme in Europa aufzeigt und einsammelt.

Juristische Hürden bei der Gründung von ARTE

Der letzte große Versuch der Politik einen Fernsehsender zu gründen, scheiterte in der Bundesrepublik 1961 am Bundesverfassungsgericht, das die Gründung eines Staatsfernsehens verbot, damals durch den Ideengeber in der Öffentlichkeit „Adenauerfernsehen” genannt.

Somit bereitete die politische Initiative zur Gründung von ARTE den deutschen Juristen einigermaßen Probleme. Anders als im zentralistischen Frankreich mit staatlich organisierten Sendern, ist zudem Medienpolitik in Deutschland nicht Angelegenheit der Regierung, sondern der Bundesländer.

ARTE lebt vom politischen Willen der beiden Länder

Im konkreten Fall half es, dass das ursprüngliche Konzept für einen europäischen Kulturkanal bereits 1984 ein Ministerpräsident entwickelt hatte, der zudem damals noch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz war: Lothar Späth in Baden-Württemberg.

Aber selbst als alle juristischen Hürden genommen waren, hielt sich seinerzeit die Begeisterung bei den beauftragten öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF in Grenzen.

Trotz der gesetzlich garantierten staatlichen Unabhängigkeit hängt ARTE letztlich vom politischen Willen beider Länder ab. Daran erinnert wurde man jüngst im Umfeld der französischen Stichwahlen, als mit Marine Le Pen eine bekennende Gegnerin des Europäischen Hauses”um die Präsidentschaft kämpfte.

ARTE erweitert die Sprachenvielfalt

Doch in der ARTE-Spitze ist man optimistisch, dass die Unabhängigkeit von ARTE grundsätzlich nicht gefährdet sei. ZDF-Justitiar und ARTE-Vizepräsident Peter Weber kürzlich bei einer Online-Pressekonferenz zum 30. ARTE-Geburtstag: „Ich glaube, die Verankerung von ARTE in einem deutsch-französischen Staatsvertrag gibt ARTE noch mal ein besonderes Fundament, wenn man so will, eine besondere Verankerung in der deutsch-französischen Beziehung.“

Ein Ausbau zu einem gesamteuropäischen Kulturkanal lässt sich aktuell auf zwei Ebenen beobachten. Zum einen strebt ARTE an, sein Partnernetzwerk zu erweitern. Aktuell knüpft man Kontakte mit den baltischen Staaten und Spanien. Zum anderen erweitert ARTE die Sprachenvielfalt bei der Untertitelung.

30 Jahre ARTE: Der europäische Gedanke im hübschen TV-Gewand

ARTE will Zentrum eines gesamteuropäischen Kanals werden

Gegenwärtig erreicht man 70 Prozent des europäischen Publikums durch zusätzliche Übersetzungen auf Englisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch. Man habe inzwischen die Kapazität, um zehn Opern jährlich mehrsprachig zu untertiteln und bei den Nachrichtenformaten wird es ab Herbst auch englische und spanische Übersetzungen geben.

Und zum Geburtstag zeigt man Dienstag und Mittwoch in einem opulenten Dokfilmprojekt, wie weit man sich bereits bei ARTE als Zentrum eines gesamteuropäischen Kanals fühlt. Mit der Hoffnung, dass das vor 30 Jahren als deutsch-französisches Projekt gegründete ARTE europaweit inspiriert.