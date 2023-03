Im März 1978 entführte die Terrororganisation Rote Brigaden den italienische Politiker Aldo Moro und ermordete ihn zwei Monate später. Moro stand für eine Aussöhnung von Kommunisten und Christdemokraten. Auch nach 45 Jahren beschäftigt sein Tod die italienische Gesellschaft, auch weil sich ähnlich viele Verschwörungstheorien darum ranken wie um die Ermordung von John F. Kennedy. Die sechsteilige Arte-Serie ist ein leidenschaftliches Requiem für den Menschen Aldo Moro.

Zwischen allen politischen Stühlen

Als Vorsitzender der Democrazia Cristiana sitzt Aldo Moro zwischen allen Stühlen. Die Partei will eine Minderheitsregierung führen, aber Italien ist im März 1978 gezeichnet von der Wirtschaftskrise sowie rechts- und linksextremistischem Terror.

Italien, 1978: Aldo Moro ist ein gläubiger Christ, liebevoller Familienvater und der charismatische Parteivorsitzende der konservativen Democrazia Cristiana. Er setzt sich für eine Zusammenarbeit der Konservativen mit der Kommunistischen Partei ein, um notwendige Reformen für das in der Krise steckende Land zu ermöglichen. Arte TV Bild in Detailansicht öffnen Die politischen Spannungen führen immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen den Kommunisten und der Polizei. Arte TV Bild in Detailansicht öffnen Die Konservativen fürchten ganz grundsätzlich eine kommunistische Regierungsbeteiligung. Auch Papst Paul VI. (Toni Servillo), mit dem Aldo Moro eine enge Freundschaft verbindet, äußert seine Skepsis. Arte TV Bild in Detailansicht öffnen Am 16. März wird Aldo Moro von Terroristen der Roten Brigaden („Brigate Rosse“) entführt. Arte TV Bild in Detailansicht öffnen Schließlich meldet sich der Entführte persönlich mit einem Brief. Die linksextremen Terroristen der Roten Brigaden („Brigate Rosse“) signalisieren Verhandlungsbereitschaft. Doch Premierminister Giulio Andreotti schlägt das Angebot aus. Für ihn muss der Staat Stärke zeigen, selbst wenn das eventuell das Todesurteil Moros bedeuten könnte. Arte TV Bild in Detailansicht öffnen Eleonora Chiavarelli (Margherita Buy) ist Aldo Moros Ehefrau. Nach seiner Entführung zeichnet sich schnell ab, dass die Parteifreunde und Wegbegleiter ihres Mannes entgegen ihrer Hoffnungen nicht die für Aldo überlebensnotwendigen Verhandlungen mit den Roten Brigaden führen werden - obwohl „Nora“ nichts unversucht lässt. Arte TV Bild in Detailansicht öffnen

Auch die Christdemokraten sind ein Sammelbecken aus Wirtschaftsliberalen, sozialem Flügel und vielem dazwischen. Und Moro will sie überzeugen, einer Regierungsbeteiligung der Kommunisten zuzustimmen.

Die Zeiten standen nicht auf Ausgleich und Kompromiss

Moro wird von Fabrizio Gifuni als besonnener Familienmensch und seinen Parteikollegen intellektuell überlegener Vermittler gespielt. Er wäre vielleicht in der Lage, die unterschiedlichsten Interessen im Gleichgewicht zu halten. Die Katholiken um Papst Paul VI., mit dem er persönlich befreundet ist. Die Amerikaner, die argwöhnisch jede kommunistisch angehauchte Regung beobachten.

Die Zeiten stehen aber nicht unbedingt auf Ausgleich und Kompromiss. In Deutschland ist kurz vorher Hans Martin Schleyer entführt und ermordet worden. In Italien überfallen die selbst ernannten Vertreter des Proletariats von den „Brigate Rosse“ Aldo Moros Wagen, entführen und ermorden ihn. Die Arte-Serie „Und draußen die Nacht“ umkreist in sechs Folgen diese Entführung, an deren Ende ein Mord steht, von dem groteskerweise die konservativen Politiker am meisten profitieren.

Italien zwischen Faschismus und Partisanentum

Für Regisseur Marco Bellocchio ist das ein Lebensthema: das Schwanken seines Landes zwischen Faschismus und als Partisanentum verstandenem Terror. Vor 20 Jahren hat er den Fall Aldo Moro in seinem Film „Buongiorno Notte“ schon mit poetischer Innensicht durchdrungen, jetzt dreht er in seiner Serie den Scheinwerfer nun quasi um und beleuchtet die Filter, durch die Moros Umfeld das Geschehen wahrnimmt. Filmisch ist das so meisterhaft komponiert wie man es selten im Serienbereich erlebt.

Der subtile Spannungsaufbau gelingt durch scharf gezeichnete Charaktere, melodramatische Innenwelten, die von einem großartigen Soundtrack verstärkt werden und häufig in traumhaften, durchaus auch pathetischen Sequenzen gipfeln. Zum Beispiel einem Aldo Moro, der wie Jesus ein schweres Kreuz trägt während die Politikergemeinde hinter ihm scheinheilig Rosenkränze betet. Aber auch da wo die Kamera nur hornbebrillte Gesichter erfasst, erzählt sie Geschichten.

Filmische Annäherung an ein Trauma

Faszinierend ist, wie Bellocchio immer wieder den Blick des Filmemachers auf die Darsteller der politischen Szene einbindet: auf Gestalten, die ihre Selbstinszenierung an der klassischen Tragödie oder dem Western orientieren und denen Bellocchio dann ganz gezielt groteske Komik oder auch mal absurdes Theater entgegensetzt. „Und draußen die Nacht“ ist kein Politthriller, sondern eine filmische Annäherung an ein Trauma. Ein Mosaik, das sich zu einem Tribunal über die politische Klasse Italiens zusammensetzt und zu einem leidenschaftlichen Requiem für den Menschen Aldo Moro.

