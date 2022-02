„Red Light“ - Arte-Serie über Prostitution in Amsterdam

„Diese Generation ist in einer Welt des zunehmenden Friedens in einer Wohlstandswelt aufgewachsen”, sagt die Autorin Nora Bossong im Interview mit SWR2 Kultur Aktuell, „nun müssen sie sehr schnell umschalten in einen Krisenmodus”. Mit Realpolitik seien sie vertraut, aber nicht mit realer Kriegsgefahr. Außenministerin Annalena Baerbock spreche zum Beispiel typischerweise immer wieder von historischer Verantwortung, hier brauche man jedoch mehr Mut als schöne Worte. Eine breitere Aufstellung wäre wünschenswert, denn hier im Bundestag fehle es einigen in genau diesem Alter an charakterlicher Reife und intellektuelle Tiefe. „Ich wünsche mir hier die Stärke derer, die demokratischen Grundwerte verteidigen und nicht nur zustimmen”, sagt sie weiter. In der Regierungsverantwortung gibt es derzeit mehrere parlamentarische Staatssekretäre insbesondere der Grünen und der SPD in diesem Alter, aber auch zum Beispiel Michael Kellner (44), Christian Lindner (43), Anne Spiegel (41) oder eben Annalena Baerbock (41). Nora Bossongs Buch „Die Geschmeidigen – Meine Generation und der Ernst des Lebens“ ist heute im Ullsteinverlag erschienen. mehr...