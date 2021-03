Sollten sich weiße Schauspieler das Gesicht schwarz schminken? Sollte man sich beim Fasching mit „Indianer“-Federn schmücken? Nein, sagen Vertreterinnen und Vertreter ethnischer Minderheiten, wenn Angehörige der weißen Mehrheit Bestandteile von Minderheitskulturen adaptierten, seien es nun Frisuren, Kleidung, Tanzstile, Sprechweisen oder – mithilfe von Schminke – Hautfarbe sei das rassistisch und herabwürdigend. Andere dagegen vermuten hier eine neue Moralpolizei und sprechen sich gegen politisch korrekte Kleiderverbote aus.

Der Filmemacher Karsten Gravert lässt in der 3satKulturdoku „Ich bin kein Kostüm! Die Debatte um kulturelle Aneignung“, alle Seiten dieser Diskussion zu Wort kommen. z. B. die Kölnerin Alice Hasters. In ihrem Buch „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“, beschreibe sie das Problem des „black-facing“ und verweise in dem Zusammenhang auf eine ganz unselige Tradition. „Es gibt die Tradition der sogenannten Minstrel Shows, wo Weiße sich in den USA als Schwarze verkleidet haben, sich mit Schuhcreme das Gesicht angemalt haben, um Schwarze zu verhöhnen, um sie niederzumachen. Also die schwarze Farbe im Gesicht von Weißen ist ein ganz problematisches Zeichen“, so Gravert. Und wenn man das noch mische mit barbarischen Outfits, proagiere man rassistische Stereotype, weil man schwarze Menschen gleichsetze mit Menschen, die von Technologie keine Ahnung hätten und die primitiv seien, auf die man herab sehen könne. „Das will ich jetzt den Menschen nicht vorwerfen, dass sie das nicht wissen," sagt Gravert, „aber das ist ein Kontext, den man vielleicht kennen sollte und den wir versuchen in unserem Film zu beleuchten“.

